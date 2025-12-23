Τραγωδία στις ΗΠΑ: Πέντε νεκροί από συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε παιδί με εγκαύματα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος του Μεξικανικού Ναυτικού συνετρίβη σε συνθήκες ομίχλης κοντά στο Γκάλβεστον του Τέξας, ενώ μετέφερε ένα παιδί που είχε υποστεί εγκαύματα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar, το αεροπλάνο καταγράφηκε τελευταία φορά στις 15:01 (τοπική ώρα) πάνω από τον κόλπο Galveston, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Scholes.

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε ιατρική αποστολή για λογαριασμό του Ιδρύματος Michou y Mau, το οποίο παρέχει φροντίδα σε παιδιά στο Μεξικό με σοβαρά εγκαύματα. Η Γραμματεία του Ναυτικού του Μεξικού δήλωσε ότι ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται και δύο άλλα διασώθηκαν ζωντανά.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων AP έδειχνε τα συντρίμμια του αεροπλάνου στο νερό, με μάρτυρες και αστυνομικούς να μπαίνουν στο νερό για να ερευνήσουν τα συντρίμμια. Ο Σκάι Ντέκερ, ένας τοπικός καπετάνιος γιοτ, είπε ότι μετέφερε δύο αστυνομικούς στο σημείο του σχεδόν βυθισμένου αεροπλάνου, προτού πηδήξει μέσα και βρει μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα παγιδευμένη.

Είπε: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχε ίσως και ενάμισι εκατοστά κενό αέρα για να αναπνεύσει». «Και υπήρχαν καύσιμα αεριωθούμενων εκεί μέσα ανακατεμένα με νερό, οι αναθυμιάσεις ήταν πραγματικά άσχημες. Πάλευε πραγματικά για τη ζωή της.» Νωρίτερα, η Γραμματεία του Μεξικανικού Ναυτικού δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε συντονισμό με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Βίντεο που τραβήχτηκε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Scholes στο Γκάλβεστον έδειξε διασώστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας κατάδυσης, που εργάζονταν σε πυκνή ομίχλη.Σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στο X, το Ίδρυμα Michou y Mau εξέφρασε «τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας».