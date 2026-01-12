Το σπίτι «που καταπίνει η γη» μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο

Ένα ανολοκλήρωτο κτίσμα, που για χρόνια προκαλούσε απορίες και συζητήσεις, έχει πλέον μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία της Αργεντινής. Το κτίριο, γνωστό στην περιοχή ως «το σπίτι που γέρνει» ή «το σπίτι που το καταπίνει η γη», εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σήμερα λειτουργεί ως πολυτελές κατάλυμα με τιμές που ξεπερνούν τα 200 ευρώ τη βραδιά.

