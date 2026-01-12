Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα - Άνδρας βρίσκεται εντός του σπιτιού
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας βρίσκεται εκτός κινδύνου
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Λάρισα σε συνοικία της Νεάπολης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς - που ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες - στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr ένας άνδρας βρισκόταν εντός του διαμερίσματος την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, ωστόσο έχει βγει στη βεράντα και δεν κινδυνεύει.
