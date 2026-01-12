Πάτρα: 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας, εντός του διαμερίσματός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ο 50χρονος άνδρας που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του εντοπίστηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της συζύγου του στην Αστυνομία την οποία ενημέρωσε πως στο τελευταίο τηλεφώνημά του είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη και για να ανοίξει χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην κοιλιά και δίπλα του ένα μαχαίρι. Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση για να ρίξει «φως» στα ακριβή αίτια, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία

