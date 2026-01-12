Πάτρα: Αίσιο τέλος με τη γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα - Πείστηκε να κατέβει

Αίσιο τέλος στην Πάτρα, όπου μία γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να σημανει συναγερμός στις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Ιωσήφ Μάγερ, στο στενό που οδηγεί προς την Αγίου Διονυσίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ κλήθηκαν και ψυχολόγοι για τη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και διερχομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και να βρίσκεται αντιμέτωπη με έξωση από την κατοικία της, γεγονός που –κατά τις ίδιες πηγές– φαίνεται να συνέβαλε στην ψυχολογική της φόρτιση.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, οι αστυνομικοί με συντονισμένες προσπάθειες αφού προσέγγισαν τη γυναίκα και την ηρέμησαν, κατάφεραν στη συνέχεια να την μεταπείσουν. Οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν καταγράφηκαν και σε βίντεο, το οποίο δείχνει την ένταση της επιχείρησης και την προσπάθεια των διασωστών να αποτρέψουν το μοιραίο.

Χάρη στην ψυχραιμία και την άμεση επέμβαση των Αρχών η γυναίκα πείστηκε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να δοθεί ψυχολογική υποστήριξη στη γυναίκα. Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι σε περιπτώσεις κρίσης υπάρχουν διαθέσιμες δομές και γραμμές βοήθειας για όποιον χρειάζεται στήριξη.

Διαβάστε επίσης