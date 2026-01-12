Λαμία: Δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/01) σε πολυσύχναστο δρόμο της Λαμίας, όταν ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το δέντρο έπεσε στην οδό Σατωβριάνδρου κατά τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Όπως καταγγέλλουν καταστηματάρχες της περιοχής, τα συγκεκριμένα «διακοσμητικά» δέντρα έχουν εδώ και χρόνια τσιμεντωθεί και κυριολεκτικά «πνιγεί» από τις πλάκες, μην μπορώντας να αναπτύξουν το σωστό ριζικό σύστημα, το οποίο επίσης έχει «φουσκώσει» το πεζοδρόμιο.

Στο σημείο βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Καθαριότητας Κώστας Κερπινιώτης, ο οποίος τόνισε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει διαπιστώσει το πρόβλημα που εντοπίζεται σε όλη σχεδόν την πόλη, καθώς έχουν μπει λάθος δέντρα που αναπτύσσουν μεγάλο ύψος, αλλά και χωρίς καμία πρόβλεψη για την ομαλή ανάπτυξη του ριζικού τους συστήματος.

