Κραν Μοντανά: «Oι καμένοι σκιέρ» - Θύελλα για το σκίτσο του Charlie Hebdo

Οργή στα κοινωνικά δίκτυα έχει προκαλέσει - ξανά - ένα σκίτσο του γαλλικού σατιρικού εβδομαδιαίου περιοδικού, Charlie Hebdo με αφορμή την τραγωδία στο χιονοδρομικό θέρετρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία και τους 40 νεκρούς, από τη φωτιά σε μπαρ, το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

«Η κωμωδία της χρονιάς»

Στην «καρικατούρα της ημέρας» που δημοσίευσε το περιοδικό στα προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα, υπογεγραμμένη από τον σκιτσογράφο Salch, εμφανίζονται δύο σκιέρ τυλιγμένοι με επιδέσμους και με διάφορα μέρη του σώματός τους καμένα. Δύο επιγραφές συνοδεύουν το σκίτσο: μία στην κορυφή (Les brulés font du ski, κυριολεκτικά «Οι καμένοι κάνουν σκι») και μία στο κάτω μέρος (La comédie de l’année, δηλαδή: «Η κωμωδία της χρονιάς»).

Πρόκειται για αναφορά στην γαλλική κωμωδία του 1979 Les Bronzés font du ski (Ξέγνοιαστες διακοπές στα ελληνικά).



Η γελοιογραφία, που δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας εθνικού πένθους που κηρύχθηκε στην Ελβετία για τα 40 θύματα του Κραν Μοντανά, προκάλεσε την οργή πολλών χρηστών των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι κατέκλυσαν την ενότητα σχολίων του Instagram και του X.

«Η σάτιρα είναι καλή όταν καταγγέλλει κάτι. Αλλά κοροϊδεύοντας τα 14χρονα παιδιά που πέθαναν φρικτά ... Δεν ήμουν με το Charlie Hebdo όταν όλοι οι άλλοι ενεπλάκησαν, γιατί ήξερα πόσο ανόητο ήταν. Και αυτό επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα» γράφει ένας χρήστης.

«Δεν μου κάνει, έτσι είναι. Ίσως επειδή είμαι νεαρή μητέρα, ίσως επειδή αυτό το γεγονός είναι πολύ πρόσφατο και με στοιχειώνει από την 1η μέρα του χρόνου. Πάντα μου άρεσε το χιούμορ που καταγγέλλει, αλλά κάθε φορά που συναντώ αυτό το σχέδιο νιώθω άσχημα» σχολιάζει μία άλλη.

«Δεν υπάρχει καν μήνυμα, δεν καταγγέλλει τίποτα, απλώς κοροϊδεύει άσκοπα τους εφήβους που έχουν καεί άσχημα».

«Δεν μιλάμε για ελευθερία έκφρασης, ούτε για κακόγουστο, αλλά για ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ!! Είσαι απεχθής!!!!!!!!» είναι μόνο μερικά από τα οργισμένα σχόλια χρηστών

Η Charlie Hebdo αντιμετωπίζει πλέον ποινική δίωξη στην Ελβετία, καθώς υποβλήθηκε μήνυση, κρίνοντας το σκίτσο προσβλητικό για τα θύματα της τραγωδίας του Κραν Μοντανά, και ότι θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.