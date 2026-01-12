Ανεμοστρόβιλος στην Αλεξανδρούπολη: Ο άνεμος παρέσυρε την ελληνική σημαία

Σκηνές μεγάλης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένα εξαιρετικά έντονο καιρικό φαινόμενο έπληξε αιφνιδιαστικά την πόλη, προκαλώντας φόβο και πανικό σε κατοίκους και επισκέπτες.

Από τον ανεμοστρόβιλο δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα σε διάφορα σημεία της πόλης. Ωστόσο μια ξεχωριστή ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν την ελληνική σημαία, αλλά ένας πολίτης την βρήκε και την επέστρεψε στο Δήμο.

Ο Θεοφάνης Μαλκίδης, Διδάκτoρας Παντείου Πανεπιστημίου αποκάλυψς το περιστατικό σε ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Υπάρχουν ακόμη αυτές οι Ελληνίδες, υπάρχουν και αυτοί οι Έλληνες:

Μετά το ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τα πάντα στην Αλεξανδρούπολη, ένας πολίτης βρήκε την ελληνική σημαία πεσμένη σε ένα δέντρο και σήμερα το πρωί την παρέδωσε καθαρή και διπλωμένη στο Δήμο !

Μικρές πράξεις, μεγάλα μηνύματα, στην περίοδο που συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που ένας υπουργός εξωτερικών, μας έλεγε πως τη σημαία από τα Ίμια την πήρε ο αέρας......

