Κίνα: Νέα προειδοποίηση προς τον Τραμπ για τη Γροιλανδία

Η Κίνα προειδοποίησε τη Δευτέρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μη χρησιμοποιούν άλλες χώρες ως «πρόσχημα» για τις φιλοδοξίες τους στη Γροιλανδία, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητές της στην Αρκτική συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Η δήλωση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, ήρθε μετά την αναζωπύρωση των πιέσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, μιας ημιαυτόνομης περιοχής που ανήκει στη Δανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους, εν πτήσει με το Air Force One την Κυριακή, ότι η Ουάσινγκτον πρέπει «να πάρει τη Γροιλανδία» για να αποτρέψει τη Ρωσία ή την Κίνα από το να αποκτήσουν τον έλεγχο, προσθέτοντας πως θα προτιμούσε «να γίνει μια συμφωνία», αλλά επιμένοντας ότι «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα έχουμε τη Γροιλανδία».

Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί αυτόν τον μήνα μεταξύ Ουάσινγκτον, Κοπεγχάγης και Νουούκ, καθώς ο Λευκός Οίκος εξετάζει επιλογές, ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, έχει προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική κατάληψη θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και οι ηγέτες τεσσάρων ακόμη κομμάτων εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση την Παρασκευή, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον του νησιού «πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό του» και καλούν τις ΗΠΑ να τερματίσουν την «περιφρόνησή» τους προς την περιοχή.

Η Κίνα, η οποία αυτοχαρακτηρίστηκε «κράτος κοντά στην Αρκτική» το 2018, επιδιώκει να ενισχύσει την επιρροή της στην περιοχή μέσω της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και των σχεδίων για έναν «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού».

Ερωτηθείσα τη Δευτέρα σχετικά με τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι η Γροιλανδία πρέπει να «καταληφθεί» για να αποτραπεί ο κινεζικός ή ρωσικός έλεγχος, η Μάο δήλωσε ότι οι δραστηριότητες του Πεκίνου στην Αρκτική είναι «σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο» και επικεντρώνονται στην «ειρήνη, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες όλων των χωρών να δραστηριοποιούνται στην Αρκτική σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά», ανέφερε η Μάο, χωρίς να κατονομάσει ευθέως τη Γροιλανδία. «Οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να επιδιώκουν τα δικά τους συμφέροντα χρησιμοποιώντας άλλες χώρες ως πρόσχημα». Πρόσθεσε ότι «η Αρκτική αφορά τα συμφέροντα συνολικά της διεθνούς κοινότητας».

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, καθώς Δανοί και Γροιλανδοί απεσταλμένοι προετοιμάζονται για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, Αμερικανοί γερουσιαστές σχεδιάζουν επίσκεψη στη Δανία, εν μέσω αυξανόμενων τριβών γύρω από τη στρατηγική της κυβέρνησης για την Αρκτική.

