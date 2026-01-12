Νίκος Δένδιας: Η γνώση, η πληροφορία, η επεξεργασία της είναι τα πυρομαχικά του 21ου αιώνα

Τιμή στον Νικόλαο Κοσμάτο για τη δωρεά ανακαίνισης της Βιβλιοθήκης της Σχολής Ευελπίδων και η ανάδειξη της γνώσης ως «πολλαπλασιαστή ισχύος».

Newsbomb

Νίκος Δένδιας: Η γνώση, η πληροφορία, η επεξεργασία της είναι τα πυρομαχικά του 21ου αιώνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σην τελετή απονομής της ιδιότητας του Εφέδρου Αξιωματικού, βαθμού Ταξίαρχου Ιππικού Τεθωρακισμένων επί τιμή, στον Πρόεδρο της Sealink Navigation Ltd, Νικόλαο Κοσμάτο, για τη δωρεά της ανακαίνισης της Βιβλιοθήκης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις είναι για την πατρίδα μας αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης. Η γνώση, η πληροφορία, η επεξεργασία της, είναι τα πυρομαχικά του 21ου αιώνα. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στην τελετή απονομής της ιδιότητας του Εφέδρου Αξιωματικού, βαθμού Ταξίαρχου Ιππικού Τεθωρακισμένων επί τιμή, στον πρόεδρο της Sealink Navigation Ltd, Νικόλαο Κοσμάτο, για τη δωρεά της ανακαίνισης της Βιβλιοθήκης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, ο υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. Ιωάννης Σταυρακάκης, ανώτατοι αξιωματικοί, ο δωρητής και πρόεδρος της Sealink Navigation Ltd Νικόλαος Κοσμάτος, ο πατέρας του, Υποναύαρχος ε. α. του Λιμενικού Σώματος, Παναγιώτης Κοσμάτος και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Αναφερόμενος στην τελετή ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε ότι «αφορά την απονομή στον κ. Νικόλαο Κοσμάτο του βαθμού του Ταξιάρχου επί τιμή του Ιππικού και των Τεθωρακισμένων. Μια πράξη θεσμικής αναγνώρισης της προσφοράς του».

Νίκος Δένδιας

«Ο κ. Κοσμάτος», συνέχισε ο υπουργός, «επανέστησε τη Βιβλιοθήκη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, μεταξύ των άλλων». Και πρόσθεσε: «Προϊόν γενναιοδωρίας, αλλά και προϊόν σοφίας, διότι η Βιβλιοθήκη συνιστά τη θωράκιση της πατρίδας, όχι μέσω των όπλων, αλλά μέσω της γνώσης».

«Η Βιβλιοθήκη ενισχύει την παροχή των εφοδίων στους νέους Αξιωματικούς και μετατρέπεται σε ένα σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος για τις Ένοπλες Δυνάμεις» επισήμανε. «Το πιο σημαντικό», είπε ο κύριος Δένδιας, «είναι η παροχή του παραδείγματος. Η χώρα ανέκαθεν βασίστηκε στη χορηγία. Ο Αθηναϊκός στόλος, ο ισχυρότερος της εποχής του, ήταν προϊόν χορηγίας. Οι εύποροι Αθηναίοι είχαν ο καθένας υποχρέωση να εξοπλίζει μία τριήρη. Αυτή είναι αρχική χρήση της λέξης χορηγία. Η δωρεά του κ. Κοσμάτου δημιουργεί κι αυτή με τη σειρά της ένα παράδειγμα. Πώς οι δυνάμενοι Έλληνες μπορούν να προσφέρουν στη δημιουργία ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων».

«Τα τουρκικά θεωρήματα, όπως αυτά αναπτύσσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι συμβατά με τα συνταγματικά και γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας. Πρέπει να μπορούμε να τα υπερασπίσουμε. Και η βοήθεια των δυναμένων στην προσπάθεια αυτή είναι ανεκτίμητη».

Ο υπουργός ευχαρίστησε θερμά τον κύριο Κοσμάτο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην οικογενειακή σχέση τους αναφέροντας: «Χωρίς την παραμικρή υπερβολή, ουδόλως με εξέπληξε το γεγονός ότι εσείς βοηθάτε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και δεν με εξέπληξε γιατί γνωρίζω τον πατέρα σας. Ο πατέρας του κ. Κοσμάτου υπήρξε φίλος του πατέρα μου. Τον ξέρω παιδιόθεν. Όταν ήμουν παιδί ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω. Αυτή τη στιγμή έχει μια γλυκύτητα. Σας διαβεβαιώ ότι σε νεότερες ηλικίες είχε μια μεγάλη αυστηρότητα. Όταν ήμουν φοιτητής στο Λονδίνο, μου είχε πει ο πατέρας μου να πάω να τον δω. Δεν τόλμησα, δεν διανοήθηκα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι υπερήφανος για τα παιδιά του, και για τον Νίκο και για τον Χάρη. Και είναι μεγάλη χαρά όλων μας που τον φιλοξενούμε σήμερα σε αυτή την αίθουσα, για να έχει την ευκαιρία να δει να τιμάμε τον μεγάλο του γιο».

Νίκος Δένδιας

«Κρατώ, αγαπητέ κύριε Κοσμάτο, αγαπητέ μου Νίκο, και την καταληκτική σας δήλωση: ότι η προσφορά σας αυτή δεν είναι η τελευταία. Το ξέρω πόσο αγαπάτε τις Ένοπλες Δυνάμεις και ξέρω ότι πάντοτε σε εσάς - ανεξαρτήτως αν είμαι εγώ εδώ ή οι Αρχηγοί, οποιοσδήποτε και να είναι - εσείς θα επιτελέσετε με τον καλύτερο τρόπο αυτό που εσείς αισθάνεστε ως καθήκον και υποχρέωση προς την πατρίδα. Τα θερμότατα των συγχαρητηρίων μου, από καρδιάς. Να είστε πάντα καλά!» κατέληξε ο κύριος Δένδιας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι

17:14ΚΟΣΜΟΣ

«Oι καμένοι σκιέρ» του Κραν Μοντανά - Θύελλα για το σκίτσο του Charlie Hebdo

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Φιντάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

17:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζινεντίν Ζιντάν: Το «αντίο» του Γάλλου θρύλου στον Κουρμπίς – «Υπήρξε πολύ σημαντικός για εμένα»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μαίνεται η κόντρα ανάμεσα στους μετεωρολόγους - Νέα «μπηχτή» Τσατραφύλλια για Μαρουσάκη

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Από το Ιράν στον Λευκό Οίκο: Η απίστευτη ιστορία του 11χρονου που «πολιόρκησε» τον Μπιλ Κλίντον - «Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο σπαραγμός και η έκκληση της μητέρας του Άγγελου στους φίλους του - «Μιλήστε, ο γιος μου βγήκε μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Νέα προειδοποίηση προς τον Τραμπ για τη Γροιλανδία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Πούτιν παραμένει σιωπηλός ενώ ο Τραμπ «συλλαμβάνει» Μαδούρο και ρωσικά τάνκερ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα - Άνδρας βρίσκεται εντός του σπιτιού

16:41LIFESTYLE

Survivor: Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο – Ξεκινούν οι εντάσεις

16:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«No Sugar Challenge»: Το διατροφικό trend που κυριαρχεί στο TikTok

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος στην Αλεξανδρούπολη: Ο άνεμος παρέσυρε την ελληνική σημαία - Κάποιος την βρήκε και την επέστρεψε στο Δήμο

16:35LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Από την τολμηρή Teyana Tyalor μέχρι την εντυπωσιακή Chanel δημιουργία της Selena Gomez - Αυτές ήταν πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στους -14,8°C η ελάχιστη θερμοκρασία

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκαν τρία άτομα

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η γνώση, η πληροφορία, η επεξεργασία της είναι τα πυρομαχικά του 21ου αιώνα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Στο αυτόφωρο o 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο στόχος της ρωσικής επίθεσης με πυραύλους Oreshnik στο Λβιβ

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Μελίσα Γκίλπερτ: Ο σύζυγός της κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 11χρονων δίδυμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο σπαραγμός και η έκκληση της μητέρας του Άγγελου στους φίλους του - «Μιλήστε, ο γιος μου βγήκε μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Ίλιον - Ακούγονται εκρήξεις

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες φρίκης από το Ιράν: Σοροί νεκρών διαδηλωτών σε μαύρες σακούλες στους δρόμους - Φωτογραφίες και βίντεο

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

15:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια από τον Έβρο έως τη Ζάκυνθο και την Κρήτη έφερε το κύμα ψύχους - Βίντεο, φωτογραφίες

16:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Πούτιν παραμένει σιωπηλός ενώ ο Τραμπ «συλλαμβάνει» Μαδούρο και ρωσικά τάνκερ

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα - Άνδρας βρίσκεται εντός του σπιτιού

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ