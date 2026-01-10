Νίκος Δένδιας: «Αυτό προσδοκούμε για τους Υπαξιωματικούς» - Η φωτογραφία από το «Φορτ Σιλ»

Νίκος Δένδιας: «Αυτό προσδοκούμε για τους Υπαξιωματικούς» - Η φωτογραφία από το «Φορτ Σιλ»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δείχνει φωτογραφία από επίσκεψή του στο Fort Still στις ΗΠΑ στην Ολομέλεια της Βουλής στη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές
Με μια φωτογραφία από το Φορτ Σιλ των ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του χθες Παρασκευή στη Βουλή, στη σημασία της ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου των Υπαξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδειξε από του βήματος της Βουλής, μία αφίσα και μία φωτογραφία από το Φορτ Σιλ (Fort Sill), τη μεγαλύτερη Σχολή και Κέντρο Πυροβολικού των ΗΠΑ, προκειμένου –όπως τόνισε– να καταδείξει τη θέση και τον ρόλο που κατέχει ο Επιλοχίας στη διοικητική και ιεραρχική δομή ενός σύγχρονου στρατού.

«Χθες σας έδειξα μία φωτογραφία. Σήμερα σας φέρνω και σας δείχνω την αφίσα του Fort Sill που έχει την ηγεσία του. Για να δείτε τη θέση του Επιλοχία στην ιεραρχική δομή της μεγαλύτερης Σχολής και Κέντρου Πυροβολικού των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο.

Στη φωτογραφία που παρουσίασε, αποτυπώνεται η κεντρική παρουσία Υπαξιωματικού στο επιτελικό περιβάλλον του Fort Sill, όπου πλαισιώνεται από ανώτατα στελέχη, στοιχείο που –σύμφωνα με τον κ. Δένδια– αντικατοπτρίζει την πραγματική επιχειρησιακή και θεσμική βαρύτητα του ρόλου του. «Εμείς αυτό το πρότυπο προσδοκούμε για τους Υπαξιωματικούς. Αναβάθμιση του ρόλου τους προσδοκούμε», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο υπουργός άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι προτείνει μια λογική τυπικής και όχι ουσιαστικής αναβάθμισης. Όπως είπε, η άκριτη και χωρίς αξιολόγηση χορήγηση βαθμών, χωρίς αντίστοιχες αρμοδιότητες, καθήκοντα και πραγματικό υπηρεσιακό αντικείμενο, δεν ενισχύει αλλά υποβαθμίζει τον ρόλο των Υπαξιωματικών.

«Βαθμοί χωρίς εξουσία, χωρίς καθήκοντα και χωρίς αντίκρισμα σε πραγματική υπηρεσία, αυτό είναι υποβάθμιση», σημείωσε χαρακτηριστικά στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για τον νέο στρατιωτικό χάρτη.

Το Fort Sill, στην Οκλαχόμα, αποτελεί διαχρονικά πρότυπο εκπαίδευσης Πυροβολικού και Ηγεσίας, με τους Υπαξιωματικούς να κατέχουν κομβικό ρόλο στη λειτουργία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση μονάδων. Η αναφορά του κ. Δένδια στο συγκεκριμένο παράδειγμα εντάσσεται στη συνολικότερη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και τη θεσμική ενίσχυση της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Φορτ Σιλ, πριν από έναν χρόνο, τον Ιανουάριο 2025.

