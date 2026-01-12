Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς

Οι celebrities που ξεχώρισαν με τις ενδυματολογικές επιλογές τους στις «Χρυσές Σφαίρες 2026»

Ανθή Κουρεντζή

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ακόμη σεζόν βραβείων άνοιξε επίσημα, με τις Χρυσές Σφαίρες 2026 το βράδυ της Κυριακής (11/1) να θέτουν τον πήχη πολύ ψηλά για τα φωτογραφικά backdrops που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.

Δεκάδες αστέρες επέλεξαν να κινηθούν μεταξύ μαύρου και λευκού — όμως, παρά την κλασική χρωματική παλέτα, οι εμφανίσεις τους κάθε άλλο παρά βαρετές ήταν. Το ντεκολτέ του βελούδινου φορέματος Chanel της Selena Gomez, για παράδειγμα, ήταν διακοσμημένο με κρόσσια σε σχήμα «λουλουδιών», τα οποία χρειάστηκαν 323 ώρες για να δημιουργηθούν από φτερά και μετάξι.

Ο πρωταγωνιστής του Heated Rivalry, Hudson Williams, ήταν αρκετά καυτός για να «λιώσει τον πάγο» με τη δίχρωμη δημιουργία Giorgio Armani που φόρεσε, συνοδεύοντάς την με μία κομψή ζώνη. Και ποια άλλη εκτός από την Teyana Taylor θα μπορούσε να φορέσει ένα στρινγκ με στρας σε ένα από τα μεγαλύτερα red carpet events της χρονιάς;

Χρώμα στο χαλί έφεραν η Hailee Steinfeld, που έντυσε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της με ένα απαλό ροδακινί Prada, και η Tessa Thompson με εντυπωσιακή πράσινη Balenciaga δημιουργία. Η Emma Stone, από την άλλη, παρέμεινε cool, όπως πάντα, φορώντας ένα butter yellow crop top Louis Vuitton με ασορτί φούστα με κρόσσια.

Δείτε μερικές από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της φετινής τελετής των Χρυσών Σφαιρών:

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld

Η Hailee Steinfeld / AP

Selena Gomez

Selena Gomez

Η Selena Gomez / AP

Tessa Thompson

Tessa Thompson

Η Tessa Thompson / AP

Hudson Williams

Hudson Williams

Ο Hudson Williams / AP

Emma Stone

Emma Stone

Η Emma Stone / AP

Teyana Taylor

Teyana Taylor

Η Teyana Taylor / AP

Charlie xcx

Charli xcx

Η Charli xcx /AP

Connor Storrie

Connor Storrie

Ο Connor Storrie /AP

Kate Hudson

Kate Hudson

Η Kate Hudson /AP

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan

Ο Michael B. Jordan / AP

Elle Fanning

Elle Fanning

Η Elle Fanning / AP

Rose Byrne

Rose Byrne

Η Rose Byrne /AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι

17:14ΚΟΣΜΟΣ

«Oι καμένοι σκιέρ» του Κραν Μοντανά - Θύελλα για το σκίτσο του Charlie Hebdo

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Φιντάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

17:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζινεντίν Ζιντάν: Το «αντίο» του Γάλλου θρύλου στον Κουρμπίς – «Υπήρξε πολύ σημαντικός για εμένα»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μαίνεται η κόντρα ανάμεσα στους μετεωρολόγους - Νέα «μπηχτή» Τσατραφύλλια για Μαρουσάκη

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Από το Ιράν στον Λευκό Οίκο: Η απίστευτη ιστορία του 11χρονου που «πολιόρκησε» τον Μπιλ Κλίντον - «Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο σπαραγμός και η έκκληση της μητέρας του Άγγελου στους φίλους του - «Μιλήστε, ο γιος μου βγήκε μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Νέα προειδοποίηση προς τον Τραμπ για τη Γροιλανδία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Πούτιν παραμένει σιωπηλός ενώ ο Τραμπ «συλλαμβάνει» Μαδούρο και ρωσικά τάνκερ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα - Άνδρας βρίσκεται εντός του σπιτιού

16:41LIFESTYLE

Survivor: Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο – Ξεκινούν οι εντάσεις

16:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«No Sugar Challenge»: Το διατροφικό trend που κυριαρχεί στο TikTok

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος στην Αλεξανδρούπολη: Ο άνεμος παρέσυρε την ελληνική σημαία - Κάποιος την βρήκε και την επέστρεψε στο Δήμο

16:35LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Από την τολμηρή Teyana Tyalor μέχρι την εντυπωσιακή Chanel δημιουργία της Selena Gomez - Αυτές ήταν πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στους -14,8°C η ελάχιστη θερμοκρασία

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκαν τρία άτομα

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η γνώση, η πληροφορία, η επεξεργασία της είναι τα πυρομαχικά του 21ου αιώνα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Στο αυτόφωρο o 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο στόχος της ρωσικής επίθεσης με πυραύλους Oreshnik στο Λβιβ

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Μελίσα Γκίλπερτ: Ο σύζυγός της κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 11χρονων δίδυμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο σπαραγμός και η έκκληση της μητέρας του Άγγελου στους φίλους του - «Μιλήστε, ο γιος μου βγήκε μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Ίλιον - Ακούγονται εκρήξεις

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες φρίκης από το Ιράν: Σοροί νεκρών διαδηλωτών σε μαύρες σακούλες στους δρόμους - Φωτογραφίες και βίντεο

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

15:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια από τον Έβρο έως τη Ζάκυνθο και την Κρήτη έφερε το κύμα ψύχους - Βίντεο, φωτογραφίες

16:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Πούτιν παραμένει σιωπηλός ενώ ο Τραμπ «συλλαμβάνει» Μαδούρο και ρωσικά τάνκερ

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα - Άνδρας βρίσκεται εντός του σπιτιού

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ