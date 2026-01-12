Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς

Μια ακόμη σεζόν βραβείων άνοιξε επίσημα, με τις Χρυσές Σφαίρες 2026 το βράδυ της Κυριακής (11/1) να θέτουν τον πήχη πολύ ψηλά για τα φωτογραφικά backdrops που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.

Δεκάδες αστέρες επέλεξαν να κινηθούν μεταξύ μαύρου και λευκού — όμως, παρά την κλασική χρωματική παλέτα, οι εμφανίσεις τους κάθε άλλο παρά βαρετές ήταν. Το ντεκολτέ του βελούδινου φορέματος Chanel της Selena Gomez, για παράδειγμα, ήταν διακοσμημένο με κρόσσια σε σχήμα «λουλουδιών», τα οποία χρειάστηκαν 323 ώρες για να δημιουργηθούν από φτερά και μετάξι.

Ο πρωταγωνιστής του Heated Rivalry, Hudson Williams, ήταν αρκετά καυτός για να «λιώσει τον πάγο» με τη δίχρωμη δημιουργία Giorgio Armani που φόρεσε, συνοδεύοντάς την με μία κομψή ζώνη. Και ποια άλλη εκτός από την Teyana Taylor θα μπορούσε να φορέσει ένα στρινγκ με στρας σε ένα από τα μεγαλύτερα red carpet events της χρονιάς;

Χρώμα στο χαλί έφεραν η Hailee Steinfeld, που έντυσε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της με ένα απαλό ροδακινί Prada, και η Tessa Thompson με εντυπωσιακή πράσινη Balenciaga δημιουργία. Η Emma Stone, από την άλλη, παρέμεινε cool, όπως πάντα, φορώντας ένα butter yellow crop top Louis Vuitton με ασορτί φούστα με κρόσσια.

Δείτε μερικές από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της φετινής τελετής των Χρυσών Σφαιρών:

Hailee Steinfeld

Η Hailee Steinfeld / AP

Selena Gomez

Η Selena Gomez / AP

Tessa Thompson

Η Tessa Thompson / AP

Hudson Williams

Ο Hudson Williams / AP

Emma Stone

Η Emma Stone / AP

Teyana Taylor

Η Teyana Taylor / AP

Charlie xcx

Η Charli xcx /AP

Connor Storrie

Ο Connor Storrie /AP

Kate Hudson

Η Kate Hudson /AP

Michael B. Jordan

Ο Michael B. Jordan / AP

Elle Fanning

Η Elle Fanning / AP

Rose Byrne

Η Rose Byrne /AP

