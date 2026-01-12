Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς
Οι celebrities που ξεχώρισαν με τις ενδυματολογικές επιλογές τους στις «Χρυσές Σφαίρες 2026»
Μια ακόμη σεζόν βραβείων άνοιξε επίσημα, με τις Χρυσές Σφαίρες 2026 το βράδυ της Κυριακής (11/1) να θέτουν τον πήχη πολύ ψηλά για τα φωτογραφικά backdrops που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.
Δεκάδες αστέρες επέλεξαν να κινηθούν μεταξύ μαύρου και λευκού — όμως, παρά την κλασική χρωματική παλέτα, οι εμφανίσεις τους κάθε άλλο παρά βαρετές ήταν. Το ντεκολτέ του βελούδινου φορέματος Chanel της Selena Gomez, για παράδειγμα, ήταν διακοσμημένο με κρόσσια σε σχήμα «λουλουδιών», τα οποία χρειάστηκαν 323 ώρες για να δημιουργηθούν από φτερά και μετάξι.
Ο πρωταγωνιστής του Heated Rivalry, Hudson Williams, ήταν αρκετά καυτός για να «λιώσει τον πάγο» με τη δίχρωμη δημιουργία Giorgio Armani που φόρεσε, συνοδεύοντάς την με μία κομψή ζώνη. Και ποια άλλη εκτός από την Teyana Taylor θα μπορούσε να φορέσει ένα στρινγκ με στρας σε ένα από τα μεγαλύτερα red carpet events της χρονιάς;
Χρώμα στο χαλί έφεραν η Hailee Steinfeld, που έντυσε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της με ένα απαλό ροδακινί Prada, και η Tessa Thompson με εντυπωσιακή πράσινη Balenciaga δημιουργία. Η Emma Stone, από την άλλη, παρέμεινε cool, όπως πάντα, φορώντας ένα butter yellow crop top Louis Vuitton με ασορτί φούστα με κρόσσια.
Δείτε μερικές από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της φετινής τελετής των Χρυσών Σφαιρών:
Hailee Steinfeld
Selena Gomez
Tessa Thompson
Hudson Williams
Emma Stone
Teyana Taylor
Charlie xcx
Connor Storrie
Kate Hudson
Michael B. Jordan
Elle Fanning
Rose Byrne