Χρυσές Σφαίρες 2026: Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

Με αέρα παλιού Χόλιγουντ εμφανίστηκαν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών 2026, κλέβοντας τις εντυπώσεις στην τελετή που πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου, στο Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι περπάτησε χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί, με τον Κλούνεϊ να εμφανίζεται κομψός με κλασικό μαύρο σμόκιν, ενώ η Αμάλ εντυπωσίασε με εφαρμοστό κόκκινο φόρεμα, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με κοσμήματα Cartier.

Ο 64χρονος ηθοποιός δεν ήταν απλώς καλεσμένος στην απονομή, αλλά και παρουσιαστής, καθώς έδωσε το τελευταίο βραβείο της βραδιάς για την Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Δράμα. Παράλληλα, ήταν υποψήφιος για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ για την ερμηνεία του στην ταινία Jay Kelly, σηματοδοτώντας δυναμικά την έναρξη της φετινής του πορείας στην σεζόν με τα βραβεία.

Μιλώντας πρόσφατα στο Variety, ο ηθοποιός περιέγραψε το συγκεκριμένη ταινία ως μια εμπειρία που του ανανέωσε την αγάπη για την υποκριτική. «Με έκανε να ξαναθυμηθώ γιατί αγαπώ αυτό το επάγγελμα. Ένιωσα όπως όταν ξεκινούσα, προσπαθώντας να αποδείξω στον εαυτό μου ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ», δήλωσε.

Η κοινή τους εμφάνιση στις Χρυσές Σφαίρες έρχεται λίγο μετά την είδηση ότι ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ απέκτησαν γαλλική υπηκοότητα. Το ζευγάρι ζει μόνιμα στη Γαλλία μαζί με τα οκτάχρονα δίδυμα παιδιά του, Έλα και Αλεξάντερ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο RTL Radio, ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξαν τη Γαλλία είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών τους. «Εδώ δεν φωτογραφίζουν τα παιδιά. Δεν υπάρχουν παπαράτσι έξω από τα σχολεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

