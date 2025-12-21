Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδελφή του Άντα Ζάιντλερ από καρκίνο - «Ήταν η ηρωίδα μου»

Βαρύ πένθος βιώνει ο Τζορτζ Κλούνεϊ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μεγαλύτερη αδελφή του, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Άντα Ζάιντλερ πέθανε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Άφησε την τελευταία της πνοή ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα, στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι.

Σε δήλωσή του, ο διάσημος ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για την απώλειά: «Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Αμάλ και σε μένα θα μας λείψει αφάνταστα».

Ποια ήταν η Άντα Ζάιντλερ

Η Άντα Ζάιντλερ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1960 στο Λος Άντζελες. Ήταν κόρη του γνωστού δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν. Διέθετε έντονη καλλιτεχνική φλέβα και για πολλά χρόνια εργάστηκε ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικό σχολείο στην Ογκούστα του Κεντάκι, ενώ παράλληλα διακρίθηκε ως εικαστικός.

Κατά τα φοιτητικά της χρόνια ξεχώρισε για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις, κερδίζοντας υποτροφία, ενώ συμμετείχε ενεργά σε λέσχη ανάγνωσης και υπήρξε μέλος του Augusta Art Guild. Σπούδασε σε κολέγια στο Λούιβιλ και στο Βόρειο Κεντάκι και εργάστηκε και ως λογίστρια.

Το 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του αμερικανικού στρατού, ο οποίος πέθανε το 2004 από καρδιακή προσβολή. Στην τελετή του γάμου τους, ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε διαβάσει απόσπασμα της Αγίας Γραφής, ενώ η θεία τους, η θρυλική τραγουδίστρια Ρόζμαρι Κλούνεϊ, είχε τραγουδήσει για το ζευγάρι.

Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρούσε και την αποφυγή της δημοσιότητας, η Άντα Ζάιντλερ είχε δώσει το «παρών» στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία το 2014.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τους γονείς της, τα παιδιά της Νικ Ζάιντλερ και Άλισον Ζάιντλερ Χερολάγκα, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ αντί στεφάνων η οικογένεια ζητά δωρεές στη μνήμη της στη Βιβλιοθήκη Knoedler της Ογκούστα.

