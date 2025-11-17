Τζορτζ Κλούνεϊ: Η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, στο The Egyptian Theater Hollywood στο Λος Άντζελες

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της πρόσφατης ταινίας του Jay Kelly στο Λος Άντζελες, μοιράστηκε ποια κινηματογραφική ταινία του θεωρεί ως αποτυχία, αλλά ήταν και αυτή που προσδιόρισε τη μετέπειτα καριέρα του.

«Ο Μπάτμαν και ο Ρόμπιν. Έμαθα πολλά από αυτό. Δεν μαθαίνεις από την επιτυχία, μαθαίνεις από την αποτυχία και μετά πρέπει να το καταλάβεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οπότε είναι χρήσιμο», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Το εμπορικό και κριτικό αποτέλεσμα της ταινίας, που συγκέντρωσε έντεκα υποψηφιότητες για τα βραβεία Razzie και διατηρεί βαθμολογία 11% στο Rotten Tomatoes, τον οδήγησε να αναθεωρήσει την καριέρα του.

Το κάστινγκ του Κλούνεϊ για τον ρόλο του Μπάτμαν ήρθε μετά την επιτυχημένη συμμετοχή του στη σειρά ER, όπου έπαιξε τον Δρ Νταγκ Ρος.

Η μετάβαση από την τηλεόραση στον κινηματογράφο σήμαινε για τον καλλιτέχνη να εισέλθει σε μια περιοχή μεγάλων προσδοκιών. Υπό τη διεύθυνση του Joel Schumacher, ο Batman και ο Robin συγκέντρωσαν ένα καστ με επικεφαλής ονόματα όπως ο Arnold Schwarzenegger, η Alicia Silverstone, η Uma Thurman και ο Chris O'Donnell.

Παρά τον ενθουσιασμό πριν από την πρεμιέρα, η παραγωγή δεν έφτασε την αναμενόμενη απόδοση στο box office και δέχτηκε μεγάλη κριτική.

Το 2021 σε εκδήλωση του Σωματείου Σκηνοθετών της Αμερικής στη Νέα Υόρκη, κάνοντας μια αυτοκριτική για την ερμηνεία του τότε είπε: «Έκανα μια ταινία με υπερήρωες και την κατέστρεψα τόσο πολύ που δεν με αφήνουν να πλησιάσω το πλατό».

Η προσωπική ζωή του Τζορτζ Κλούνεϊ έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού σε σχέση με αυτό το επεισόδιο. Μιλώντας στο Variety το 2021, ο ηθοποιός είπε ότι η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, απέφυγε να δει τη διάσημη ταινία.

«Υπάρχουν ορισμένες ταινίες που απλώς λέω, «Θέλω η γυναίκα μου να με σέβεται», είπε.

Ωστόσο, το επόμενο έργο του έτυχε αναγνώρισης, καθώς του απονεμήθηκε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 2005 για το Syriana. Μόλις έλαβε αυτό το βραβείο, έκανε έναν χιουμοριστικό υπαινιγμό: «Είναι αστείο, το να κερδίσεις ένα Όσκαρ θα είναι συνώνυμο με το όνομά σου... Θα είναι: Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ, ο πιο σέξι άντρας του 1997, ο Μπάτμαν, πέθανε σήμερα σε ένα φρικτό ατύχημα».