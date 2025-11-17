Τζορτζ Κλούνεϊ: Η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του

Ποια ταινία θεωρεί ο χολιγουντιανός σταρ ως τη χειρότερή του, αλλά κομβική για τη μετέπειτα καριέρα του

Newsbomb

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, στο The Egyptian Theater Hollywood στο Λος Άντζελες

Invision/Jordan Strauss
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της πρόσφατης ταινίας του Jay Kelly στο Λος Άντζελες, μοιράστηκε ποια κινηματογραφική ταινία του θεωρεί ως αποτυχία, αλλά ήταν και αυτή που προσδιόρισε τη μετέπειτα καριέρα του.

«Ο Μπάτμαν και ο Ρόμπιν. Έμαθα πολλά από αυτό. Δεν μαθαίνεις από την επιτυχία, μαθαίνεις από την αποτυχία και μετά πρέπει να το καταλάβεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οπότε είναι χρήσιμο», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Το εμπορικό και κριτικό αποτέλεσμα της ταινίας, που συγκέντρωσε έντεκα υποψηφιότητες για τα βραβεία Razzie και διατηρεί βαθμολογία 11% στο Rotten Tomatoes, τον οδήγησε να αναθεωρήσει την καριέρα του.

Το κάστινγκ του Κλούνεϊ για τον ρόλο του Μπάτμαν ήρθε μετά την επιτυχημένη συμμετοχή του στη σειρά ER, όπου έπαιξε τον Δρ Νταγκ Ρος.

Η μετάβαση από την τηλεόραση στον κινηματογράφο σήμαινε για τον καλλιτέχνη να εισέλθει σε μια περιοχή μεγάλων προσδοκιών. Υπό τη διεύθυνση του Joel Schumacher, ο Batman και ο Robin συγκέντρωσαν ένα καστ με επικεφαλής ονόματα όπως ο Arnold Schwarzenegger, η Alicia Silverstone, η Uma Thurman και ο Chris O'Donnell.

Παρά τον ενθουσιασμό πριν από την πρεμιέρα, η παραγωγή δεν έφτασε την αναμενόμενη απόδοση στο box office και δέχτηκε μεγάλη κριτική.

Το 2021 σε εκδήλωση του Σωματείου Σκηνοθετών της Αμερικής στη Νέα Υόρκη, κάνοντας μια αυτοκριτική για την ερμηνεία του τότε είπε: «Έκανα μια ταινία με υπερήρωες και την κατέστρεψα τόσο πολύ που δεν με αφήνουν να πλησιάσω το πλατό».

Η προσωπική ζωή του Τζορτζ Κλούνεϊ έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού σε σχέση με αυτό το επεισόδιο. Μιλώντας στο Variety το 2021, ο ηθοποιός είπε ότι η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, απέφυγε να δει τη διάσημη ταινία.

«Υπάρχουν ορισμένες ταινίες που απλώς λέω, «Θέλω η γυναίκα μου να με σέβεται», είπε.

Ωστόσο, το επόμενο έργο του έτυχε αναγνώρισης, καθώς του απονεμήθηκε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 2005 για το Syriana. Μόλις έλαβε αυτό το βραβείο, έκανε έναν χιουμοριστικό υπαινιγμό: «Είναι αστείο, το να κερδίσεις ένα Όσκαρ θα είναι συνώνυμο με το όνομά σου... Θα είναι: Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ, ο πιο σέξι άντρας του 1997, ο Μπάτμαν, πέθανε σήμερα σε ένα φρικτό ατύχημα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:33ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Κυβερνοεπίθεση κατά πολιτικών κομμάτων την παραμονή εκλογών - Φιλορώσοι χάκερ ανέλαβαν την ευθύνη

23:32WHAT THE FACT

Οι γονείς πρέπει να ζητούν από τα μωρά «συγκατάθεση» πριν αλλάξουν τις πάνες τους - Συμβουλές ειδικών

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι ξανά σε «πόλεμο» με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ - Το ταξίδι που «άναψε φωτιές»

23:15TRAVEL

Μετέωρα: Η απόλυτη συνάντηση γεωλογίας και πνεύματος

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν σπίτι επιχειρηματία - Βίντεο κατέγραψε τον ήχο από τις σφαίρες

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό έρευνα το Vinted για ερωτικό περιεχόμενο σε αγγελίες ρούχων

22:55LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η εκθαμβωτική εμφάνιση με εξώπλατη τουαλέτα που μαγνήτισε τα φλας

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: «Ξένες υπηρεσίες» πίσω από το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο - Ερευνάται δεύτερο περιστατικό

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή με την αιματοβαμμένη σημαία - Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Γκιουλέρ για συντριβή C-130: Θα χρειαστεί δύο μήνες η ανάλυση του «μαύρου κουτιού»

22:02LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του

21:51ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Η σοκαριστική στιγμή που γέφυρα καταρρέει σε ορυχείο - Τουλάχιστον 80 νεκροί - Βίντεο

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Ανατριχιάζει 55χρονη από την Κρήτη - «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Εγκλωβίστηκαν τρία άτομα

21:24LIFESTYLE

Η Έλενη Τσολάκη στόλισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με την 8μηνων κόρη της - «Φέτος το δέντρο μας δεν χρειάζεται αστέρι»

21:15LIFESTYLE

Βρετανία: Η Μπρίτζετ Τζόουνς απέκτησε το δικό της άγαλμα στο Λονδίνο - Βίντεο

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε πλοίο σε δοκιμή τορπίλης - Πλάνα από το «χτύπημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή με την αιματοβαμμένη σημαία - Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

21:51ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Η σοκαριστική στιγμή που γέφυρα καταρρέει σε ορυχείο - Τουλάχιστον 80 νεκροί - Βίντεο

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε πλοίο σε δοκιμή τορπίλης - Πλάνα από το «χτύπημα»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε 11 άτομα για τον θάνατο μητέρας και των δύο παιδιών της από δηλητηρίαση

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Ανατριχιάζει 55χρονη από την Κρήτη - «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το βίντεο που οδήγησε στην αποφυλάκιση του 23χρονου - Δεν ήταν καν στο χωριό όταν τοποθετήθηκε η βόμβα

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: «Ο Μαρτίκας για τις €600.000 ήθελε να πάρει €3.984.000» - Πυρά από τον δικηγόρο του φερόμενου αρχηγού

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για υπαρχηγό του κυκλώματος απάτης: «Μου πήρε συνολικά €720.000- Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ