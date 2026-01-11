Καρδίτσα - Ολυμπιακός 80-120: Κονσέρτο για... πολυβόλα από Πίτερς και Ντόρσεϊ

Παρότι δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν καταιγιστική στο δεύτερο μέρος και επικράτησε εύκολα των Θεσσαλών, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, φτάνοντας το «13 στα 13». Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα των γηπεδούχων στο πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση με 35 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του. Θετικό ήταν και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς, που σε 20 λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ, δείχνοντας από νωρίς τη χρησιμότητά του.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, προηγούμενος με 9-0, ενώ τρίποντο του Ντόρσεϊ διαμόρφωσε το 12-2. Η Καρδίτσα αντέδρασε και μείωσε σε 29-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με +8 (34-26), ωστόσο οι γηπεδούχοι παρέμειναν ανταγωνιστικοί και πλησίασαν στον πόντο (43-42), πριν ο Ολυμπιακός κλείσει το ημίχρονο στο +4 (50-46).

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως στο τρίτο δεκάλεπτο. Παρά τη μείωση της Καρδίτσας σε 50-48, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με σερί 8-0 και στη συνέχεια, με μπροστάρη τον Πίτερς και σαφώς βελτιωμένη άμυνα, εκτόξευσαν τη διαφορά. Το +21 (73-52) ουσιαστικά μετέτρεψε το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να φτάνει τελικά σε μια επιβλητική νίκη με +40.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Μηλαπίδης, Σκαλτσής.

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπράντον Τζέφερσον 25 (6), Χόρχλερ 6, Λιάπης 2, Πουλιανίτης, Μπόθγουελ 5, Ζευγαράς, Δίπλαρος 8 (2), Κασελάκης 4, Καμπερίδης 16 (4), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιαν Τζέφερσον 4, Μάντσεν 4.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Ουόρντ 6 (1), Λαρεντζάκης 9 (3), Βεζένκοφ 9, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου 5, Ντόρσεϊ 22 (5), Πίτερς 35 (6), Χολ 13, Τζόουνς 14, Φουρνιέ 4.

