Ρεύμα: Η μαζική μετακίνηση των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια και τα νέα «πορτοκαλί» συμβόλαια

Σε μαζική στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησαν οι Έλληνες καταναλωτές καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, εκμεταλλευόμενοι μια ιδιαιτερότητα της εγχώριας αγοράς που καθιστά τη χώρα εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χάρτη. Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής και του οίκου VaasaETT, η Ελλάδα ανήκει σε μια μικρή ομάδα χωρών όπου οι σταθερές χρεώσεις παραμένουν ανταγωνιστικότερες ή ίσες με τις κυμαινόμενες, προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από τις διακυμάνσεις των τιμών.

Η ακτινογραφία της αγοράς και οι τιμές

Ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα σταθερά συμβόλαια είναι ακριβότερα λόγω του «premium» ασφαλείας που ενσωματώνουν, στην Ελλάδα οι τιμές τους μέχρι τον Νοέμβριο παρέμειναν χαμηλότερες από τα κυμαινόμενα τιμολόγια, ενώ τον Δεκέμβριο επήλθε πλήρης εξισορρόπηση. Συνολικά, η μέση τελική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στα 24,34 σεντς ανά κιλοβατώρα, επίπεδο χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (25,73 σεντς).

Η μετακίνηση των καταναλωτών

Η τάση απεξάρτησης από τα «πράσινα» τιμολόγια είναι εμφανής στα επίσημα στοιχεία:

Τα νοικοκυριά με σταθερό τιμολόγιο σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε δέκα μήνες, φτάνοντας το 1,5 εκατομμύριο τον Οκτώβριο (25,78% της αγοράς), από 867 χιλιάδες που ήταν στην αρχή του 2025.

Αντίθετα, τα «πράσινα» τιμολόγια σημείωσαν σημαντική υποχώρηση, πέφτοντας από τα 4,1 εκατομμύρια στα 3,5 εκατομμύρια συνδέσεις.

Η επόμενη μέρα: Τα «πορτοκαλί» τιμολόγια

Το σκηνικό στη λιανική αγορά αναμένεται να αλλάξει εκ νέου τους επόμενους μήνες με την είσοδο των δυναμικών («πορτοκαλί») τιμολογίων. Η νέα αυτή κατηγορία θα είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις από τον Φεβρουάριο και για τα νοικοκυριά από τον Απρίλιο. Τα δυναμικά τιμολόγια προσφέρουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με την ώρα του 24ώρου και απευθύνονται σε όσους έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλής ζήτησης, επιτυγχάνοντας περαιτέρω μείωση του ενεργειακού κόστους.

