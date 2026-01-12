«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

Τη δεκαετία του 1960 σημειώθηκαν πολλά ορόσημα στον τομέα του διαστήματος, με τον κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν να γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα το 1961, πριν οι Αμερικανοί αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν γίνουν οι πρώτοι άνθρωποι στη Σελήνη το 1969.

