Μητσοτάκης: Δείτε live τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον Σάντσεθ

Δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για όσα συζήτησε με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη

Newsbomb

Μητσοτάκης: Δείτε live τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον Σάντσεθ
Screenshot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μαδρίτη.

Μετά το πέρας της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες παραχωρούν κοινές δηλώσεις για όσα συζητήθηκαν.

Παρακολουθείστε live

Η οικονομική κατάσταση και η ανάπτυξη των δύο χωρών του Νότου, η συμφωνία Mercosur και η αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών του παρελθόντος βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πέδρο Σάντσεθ.

Στην ατζέντα των συνομιλιών τους, βρέθηκαν επίσης το μεταναστευτικό, αλλά και η κλιματική κρίση, ενώ όπως τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός, στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων των χωρών της Μεσογείου.

Σάντσεθ: «Η ανάπτυξη των χωρών μας συμβαίνει σχεδόν παράλληλα»

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις καλές σχέσεις που έχουν Ελλάδα και Ισπανία, καθώς και στα καλά οικονομικά τους δεδομένα, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία της χώρας μας κατά τη διάρκεια της κρίσης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην προεδρία μας στο Eurogroup.

Όπως είπε, «στην περίπτωση της Ισπανίας και στην Ελλάδα, μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας, που συμβαίνει σχεδόν παράλληλα. Αντιμετωπίζουμε και το εξωτερικό μας χρέος και αποτελούμε παράδειγμα καλής αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Για τον δυναμισμό και την πρόοδο που μπορεί να συμμεριστεί όλη η Ευρώπη, η Ισπανία και η Ελλάδα θεωρούμε ότι το κοινό κεκτημένο, η κοινή ασφάλεια, η διαχείριση των οικονομικών, η πολιτική για τον άνθρακα και η αγροτική πολιτική είναι πολύ σημαντικά, όπως και στα θέματα μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την ειρήνη στην Ουκρανία, μοιραζόμαστε κοινές προοπτικές».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις φυσικές καταστροφές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ισπανία, για την κατάσβεση των οποίων η Ελλάδα απέστειλε πυροσβεστική δύναμη. «Εκπέμπουμε ελπίδα για τις κοινωνίες μας», κατέληξε.

Μητσοτάκης: «Το αυξημένο κόστος ζωής και το στεγαστικό, κοινές προκλήσεις για Ελλάδα και Ισπανία»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρουσία του στην Ισπανία δηλώνει τη βούληση ενδυνάμωσης της σχέσης των δύο χωρών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις παγκόσμιες γεωπολιτικές κρίσεις, τονίζοντας τη σημασία της θωράκισης της ευρωπαϊκής άμυνας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επιπλέον και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρήνη σταθερότητα στην περιοχή. «Η λύση των δύο κρατών αποτελεί το 'κλειδί' για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης και μιας ομαλής ζωής στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του.

«Η αποκλιμάκωση της έντασης και η ομαλή μετάβαση σε μια νέα διακυβέρνηση με δημοκρατική νομιμοποίηση» είναι οι βασικοί στόχοι για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την Ευρώπη να παίζει καθοριστικό ρόλο για τη σταθερότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Επιπλέον των θεμάτων παγκοσμίου ενδιαφέροντος, οι δύο τους συζήτησαν και για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών των δύο χωρών. Εξάλλου, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, το αυξημένο κόστος ζωής, οι ανατιμήσεις μετά την πανδημία και μετά τις διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις, μαζί με το στεγαστικό, αποτελούν κοινές προκλήσεις και για την Ελλάδα και για την Ισπανία. «Γι'αυτό είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην αφήνει κανέναν πίσω», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικοι είχαν κλέψει πάνω από 27 κλοπές μοτοσικλέτες, 10 συλλήψεις

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Ίλιον

15:42LIFESTYLE

«Να μ’ αγαπάς»: Πότε επιστρέφει η μεγάλη επιτυχία του ALPHA – Το καθηλωτικό τρέιλερ

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» σε κάγκελα - Νοσηλεύεται στην εντατική

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δείτε live τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον Σάντσεθ

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα – Ένας τραυματίας

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ποια είναι η αλήθεια για την Mercosur - Η συμφωνία ισχύει από το 2019 όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ»

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Το σπίτι «που καταπίνει η γη» μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο

15:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

15:20ΚΥΠΡΟΣ

Εξαφάνιση - θρίλερ Ρώσου επιχειρηματία στην Κύπρο: Οι σχέσεις του με Μόσχα - Μινσκ

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Μιλάω με Νίκολιτς, μου είχε πει ότι με θέλει» - Όσα είπε ο Μπαρίνοφ στη Ρωσία

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Το μίσος «βλέπει» πρώην πράκτορας του FBI ως το κίνητρο για τη διπλή δολοφονία ζευγαριού από τον πρώην σύζυγο της γυναίκας

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον τραυματισμό 45χρονης σε εμπορικό κέντρο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χιονοπτώσεις στα ορεινά του νησιού

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Σε απεργία 15.000 νοσηλευτές σε περίοδο έξαρσης της γρίπης - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβερνήτης

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Το μόνο σίγουρο ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς»

14:50ΥΓΕΙΑ

«Βραχιολάκι» σε όλα τα νοσοκομεία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου - «Real time» η αναμονή στο κινητό

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 14χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγητή και συμμαθητή του - «Πιθανή ρωσική εμπλοκή» λένε οι αρχές

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 17/1 η παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη - Η στάση που θα τηρήσει ο Αλέξης Τσίπρας για τη Μαρία Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες φρίκης από το Ιράν: Σοροί νεκρών διαδηλωτών σε μαύρες σακούλες στους δρόμους - Φωτογραφίες και βίντεο

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

15:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

13:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Έχει κλείσει όλα τα social media της η 16χρονη Λόρα - Αναζητείται πλέον στην Αθήνα

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δείτε live τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον Σάντσεθ

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Το μόνο σίγουρο ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς»

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον τραυματισμό 45χρονης σε εμπορικό κέντρο

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την εξαφανισμένη 16χρονη

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια από τον Έβρο έως τη Ζάκυνθο και την Κρήτη έφερε το κύμα ψύχους - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ