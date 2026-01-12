Μητσοτάκης: Δείτε live τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον Σάντσεθ

Με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μαδρίτη.

Μετά το πέρας της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες παραχωρούν κοινές δηλώσεις για όσα συζητήθηκαν.

Η οικονομική κατάσταση και η ανάπτυξη των δύο χωρών του Νότου, η συμφωνία Mercosur και η αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών του παρελθόντος βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πέδρο Σάντσεθ.

Στην ατζέντα των συνομιλιών τους, βρέθηκαν επίσης το μεταναστευτικό, αλλά και η κλιματική κρίση, ενώ όπως τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός, στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων των χωρών της Μεσογείου.

Σάντσεθ: «Η ανάπτυξη των χωρών μας συμβαίνει σχεδόν παράλληλα»

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις καλές σχέσεις που έχουν Ελλάδα και Ισπανία, καθώς και στα καλά οικονομικά τους δεδομένα, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία της χώρας μας κατά τη διάρκεια της κρίσης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην προεδρία μας στο Eurogroup.

Όπως είπε, «στην περίπτωση της Ισπανίας και στην Ελλάδα, μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας, που συμβαίνει σχεδόν παράλληλα. Αντιμετωπίζουμε και το εξωτερικό μας χρέος και αποτελούμε παράδειγμα καλής αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Για τον δυναμισμό και την πρόοδο που μπορεί να συμμεριστεί όλη η Ευρώπη, η Ισπανία και η Ελλάδα θεωρούμε ότι το κοινό κεκτημένο, η κοινή ασφάλεια, η διαχείριση των οικονομικών, η πολιτική για τον άνθρακα και η αγροτική πολιτική είναι πολύ σημαντικά, όπως και στα θέματα μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την ειρήνη στην Ουκρανία, μοιραζόμαστε κοινές προοπτικές».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις φυσικές καταστροφές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ισπανία, για την κατάσβεση των οποίων η Ελλάδα απέστειλε πυροσβεστική δύναμη. «Εκπέμπουμε ελπίδα για τις κοινωνίες μας», κατέληξε.

Μητσοτάκης: «Το αυξημένο κόστος ζωής και το στεγαστικό, κοινές προκλήσεις για Ελλάδα και Ισπανία»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρουσία του στην Ισπανία δηλώνει τη βούληση ενδυνάμωσης της σχέσης των δύο χωρών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις παγκόσμιες γεωπολιτικές κρίσεις, τονίζοντας τη σημασία της θωράκισης της ευρωπαϊκής άμυνας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επιπλέον και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρήνη σταθερότητα στην περιοχή. «Η λύση των δύο κρατών αποτελεί το 'κλειδί' για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης και μιας ομαλής ζωής στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του.

«Η αποκλιμάκωση της έντασης και η ομαλή μετάβαση σε μια νέα διακυβέρνηση με δημοκρατική νομιμοποίηση» είναι οι βασικοί στόχοι για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την Ευρώπη να παίζει καθοριστικό ρόλο για τη σταθερότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Επιπλέον των θεμάτων παγκοσμίου ενδιαφέροντος, οι δύο τους συζήτησαν και για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών των δύο χωρών. Εξάλλου, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, το αυξημένο κόστος ζωής, οι ανατιμήσεις μετά την πανδημία και μετά τις διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις, μαζί με το στεγαστικό, αποτελούν κοινές προκλήσεις και για την Ελλάδα και για την Ισπανία. «Γι'αυτό είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην αφήνει κανέναν πίσω», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

