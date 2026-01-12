Πάτρα: Έχει κλείσει όλα τα social media της η 16χρονη Λόρα - Αναζητείται πλέον στην Αθήνα

Η ανήλικη Λόρα φαίνεται πως έφτασε στην Αθήνα λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία.

Καταθέσεις που έχει στη διάθεσή της η ασφάλεια επιβεβαιώνουν την παρουσία της στην πρωτεύουσα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του ατόμου που την συνόδευε.

Οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ενός άνδρα, που φέρεται να είχε επαφή με το παιδί. Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο δείχνει τον συγκεκριμένο άνδρα και αποτελεί κλειδί για την πορεία των ερευνών. Η ανάλυση και η επεξεργασία των στοιχείων συνεχίζεται με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

Κατά πληροφορίες, το παιδί έφυγε από το σπίτι του έχοντας μαζί του το διαβατήριό του ενώ έχει κλείσει όλα τα social media του αλλά και το mail του. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Λόρα φαίνεται πως πιεζόταν από το οικογενειακό της περιβάλλον ενώ οι κινήσεις της μαρτυρούν έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να «χαθεί» μη αφήνοντας πίσω του ίχνη.

Η 16χρονη Λόρα ζει στην Πάτρα τα τελευταία τρία χρόνια, μετά τη μετακόμιση της οικογένειάς της από τη Γερμανία.

Την ημέρα της εξαφάνισής της, περίπου στις 7:30 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, έφυγε από το σπίτι της και, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε ταξί με προορισμό την Αθήνα.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό λεωφορείο, την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων.

Διαβάστε επίσης