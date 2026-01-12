Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την 16χρονη

Συναγερμός στην Πάτρα για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λ. Η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στο Ρίο, με τις Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» να έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, ενώ έχει εκδοθεί Amber Alert για τον εντοπισμό της. Η οικογένειά της απευθύνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η 16χρονη Λόρα ζει στην Πάτρα τα τελευταία τρία χρόνια, μετά τη μετακόμιση της οικογένειάς της από τη Γερμανία. Την ημέρα της εξαφάνισής της, περίπου στις 7:30 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, έφυγε από το σπίτι της και, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε ταξί με προορισμό την Αθήνα. Η απουσία της έγινε αντιληπτή το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό λεωφορείο, την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων.

Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι υπάρχει βίντεο που καταγράφει τη συνάντησή της με έναν ηλικιωμένο άνδρα με λευκά μαλλιά, που συνόδευε και ένα ακόμα ανήλικο κορίτσι. Ο άνδρας αποχώρησε με αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Η φίλη της οικογένειας αναφέρει επίσης ότι το υλικό από τις κάμερες έχει βρεθεί από τους γονείς και έχει παραδοθεί επανειλημμένα στις Αρχές για να συμβάλει στην έρευνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες η Λόρα μετέβει μαζί με τον ηλικιωμένο και το άλλο ανήλικο παιδί προς την Αθήνα.

Η Λόρα έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει γύρω στα50 κιλά, με ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια adidas με λευκέςρίγες, ενώ είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα. Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της οικογένειας, πρόκειται για ένα ήσυχο και ντροπαλό κορίτσι που δεν μιλά καλά ελληνικά.

Η υπόθεση έχει αναλάβει η Εισαγγελία Πάτρας. Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, τονίζει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την ασφάλεια της ανήλικης. Οι γονείς απευθύνουν συγκινητικό μήνυμα προς την κόρη τους, διαβεβαιώνοντάς τη ότι δεν είναι θυμωμένοι και πως προτεραιότητά τους είναι να βρεθεί καλά και ασφαλής.

Κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της16χρονης Λόρας παρακαλείται να αναφέρεται άμεσα στην Αστυνομία ή στο «Χαμόγελο του Παιδιού».