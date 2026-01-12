«Να μ’ αγαπάς»: Πότε επιστρέφει η μεγάλη επιτυχία του ALPHA – Το καθηλωτικό τρέιλερ

Κέρδισε το κοινό το πρώτο μισό της σεζόν, συζητήθηκε και τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει μετά το χριστουγεννιάτικο break της μυθοπλασίας. Το σίριαλ «Να μ’αγαπάς» επανέρχεται, στον ALPHA, τη Δευτέρα 19/1 στις 20.00, με διπλό επεισόδιο.

Μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι τα δίδυμα είναι παιδιά της Ζωής, όλα άλλαξαν. Ισορροπίες χάθηκαν, σχέσεις διαλύθηκαν, έρωτες έγιναν μίση και οι μάσκες έπεσαν!

Στα νέα επεισόδια, η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του. Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή. Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.

Η Φωτεινή, βυθισμένη στην ενοχή της για τον πυροβολισμό του Ορφέα, περιπλανιέται στα όρια της τρέλας και της αυτοκαταστροφής. Ο Άγγελος τη βρίσκει την ύστατη στιγμή και την αποτρέπει να παραδοθεί, πείθοντάς τη να ζήσει για το παιδί που περιμένει. Ο Ορφέας, μεταξύ ζωής και θανάτου επιστρέφει από το φως, ενώ στο νοσοκομείο και το σπίτι των Καλλιγάδων η αγωνία, η ενοχή και οι παλιές πληγές φουντώνουν.

Ο Θεόφιλος χάνει τον έλεγχο, η Εβίτα προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια και η Σοφία, τυφλωμένη από μίσος, αποφασίζει να εκδικηθεί. Παράλληλα, η Ζωή αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι της Χαρούλας και οι δεσμοί ανάμεσα στους ήρωες διαλύονται. Η Σοφία να κατηγορεί ψευδώς τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα.