Κραν Μοντανά: Νέο αποκαλυπτικό βίντεο για το πώς γίνονταν τα τρελά πάρτι με τα πυροτεχνήματα

Με την διεθνή κοινότητα ακόμη να μην έχει συνέλθει από το σοκ της τραγωδίας στις ελβετικές Άλπεις, ένα από τα βίντεο που τεχνηέντως είχαν αφαιρεθεί από το διαδίκτυο για το μπαρ στο Κραν Μοντάνα επανεμφανίστηκε και απεικονίζει πώς σερβιτόροι και πελάτες διασκέδαζαν με λαμπερά σιντριβάνια.



Πρόκειται για ένα παλιότερο διαφημιστικό βίντεο για το μπαρ «Le Constellation», και όπως μπορεί να διακρίνει εύκολα κανείς τα πυροτεχνήματα ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χώρου διασκέδασης. Αμέσως μετά την πυρκαγιά, οι ιδιοκτήτες μπλόκαραν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων στόχο είχε την προώθηση των πάρτι στο Le Constellation. Ένα βίντεο, που γυρίστηκε ποιος ξέρει πόσο καιρό πριν από την τραγωδία της παραμονής της Πρωτοχρονιάς για να αναδείξει την...τρελή διασκέδαση του χώρου: βλέπουμε νέους να γιορτάζουν, αλκοόλ, πούρα και, πάνω απ' όλα, φλογερά σιντριβάνια. Αυτές οι ίδιες φλόγες από πυροτεχνήματα που, στα μπουκάλια σαμπάνιας τη νύχτα της τραγωδίας, είχαν προκαλέσει την ανάφλεξη των πάνελ της οροφής και την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς σε ολόκληρο τον χώρο.

Έτσι, η πυρκαγιά που σκότωσε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από εκατό δεν προκλήθηκε από μια ξαφνική, απρόσεκτη πράξη που ξέφυγε από τον έλεγχο. Αντιθέτως αυτά τα φλογερά κεριά ήταν σήμα κατατεθέν του μπαρ.

Το βίντεο, ένα από αυτά που αφαίρεσαν οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, οι ιδιοκτήτες του «Constel», αμέσως μετά την τραγωδία, δημοσιεύτηκε από την ελβετική εβδομαδιαία εφημερίδα Die Weltwoche. Δεν είναι το μόνο που ανακτήθηκε στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, αλλά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ανησυχίες που μπορεί να είχαν οι Μορέτι αμέσως μετά την πυρκαγιά, όταν ίσως δεν είχαν ακόμη κατανοήσει το μέγεθος του τι είχε συμβεί ή πίστευαν ότι μπορούσαν να αποφύγουν κάθε ευθύνη.

Παντού φλογερά σιντριβάνια

Στο βίντεο, σιντριβάνια πυροτεχνημάτων βρίσκονται παντού: στα χέρια των υπαλλήλων, τους οποίους οι πελάτες χαιρετούν με χαρά, υπάρχει ακόμη και ένα αγόρι που κρατάει ένα ανάμεσα στα χείλη του σαν να ήταν μακρύ τσιγάρο.

Άλλες νεαρές γυναίκες, πιθανώς σερβιτόρες, διακρίνονται να προχωρούν μέσα στο πλήθος, με τα χέρια υψωμένα, κρατώντας η καθεμία ένα μπουκάλι από το οποίο υψώνεται μια λαμπερή δέσμη. Ένας νεαρός άνδρας, φορώντας κίτρινο σακάκι και καπέλο με γείσο, σχίζει τον αέρα με μια αστραφτερή σαμπάνια σαν σπαθί.

Το βίντεο δείχνει επίσης κάποιον που φοράει τη μάσκα των ληστών από την τηλεοπτική σειρά Casa de Papel, αυτή με το μουστάκι που θυμίζει Σαλβαδόρ Νταλί. Την ίδια μάσκα που φορούσε ο άντρας που κρατούσε το κορίτσι με το μπουκάλι στους ώμους του και το σιντριβάνι με τις σπίθες που φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά το μοιραίο βράδυ.

