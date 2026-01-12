Melissa Gilbert: Ο σύζυγός της κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 11χρονων δίδυμων

Ο ηθοποιός Timothy Busfield παίρνει συνέντευξη από τη σύζυγό του Melissa Gilbert, ενώ τους βιντεοσκοπεί ένας κάμεραμαν των Detroit Tigers πριν από την έναρξη ενός αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Tigers και των Cleveland Indians, - 2013, στο Ντιτρόιτ

Η Μελίσα Γκίλμπερτ, γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο The Ingalls Family, διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, ηθοποιός και σκηνοθέτης Τίμοθι Μπάσφιλντ, σύμφωνα με πρόσφατα δικαστικά έγγραφα.

Η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ από τη σειρά «Μικρό Σπίτι στην Πραίρια» ποζάρει τον Οκτώβριο του 1976 AP

Αυτή την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, το προφίλ της ηθοποιού δεν ήταν πλέον διαθέσιμο στο κοινό και οι προσπάθειες πρόσβασης σε αυτό εμφάνισαν μηνύματα σφάλματος. Οι χρήστες που προσπάθησαν να συνδεθούν στον λογαριασμό του Gilbert βρήκαν την ειδοποίηση: "Το προφίλ δεν είναι διαθέσιμο. Ο σύνδεσμος μπορεί να είναι κατεστραμμένος ή το προφίλ μπορεί να έχει διαγραφεί."

Η «εξαφάνιση» ήρθε αφότου το Αστυνομικό Τμήμα της Αλμπουκέρκης (APD) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Μπάσφιλντ, 68 ετών, κατηγορώντας τον ότι είχε εμπλακεί σε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με δύο ανηλίκους.

Η Γκίλμπερτ και ο Μπάσφιλντ παντρεύτηκαν το 2013, ένα χρόνο αφότου γνωρίστηκαν περιστασιακά σε ένα μπαρ. Μέχρι πρόσφατα, η ηθοποιός διατηρούσε τακτική δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ, πρόεδρος της Screen Actors Guild, ποζάρει στα παρασκήνια της 11ης ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων Screen Actors Guild Awards- 2005 AP

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που έλαβε το περιοδικό PEOPLE, ο αστυνομικός Μάρβιν Μπράουν διευκρίνισε ότι τα φερόμενα θύματα είναι δύο 11χρονα δίδυμα αδέρφια, των οποίων η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Ένας από τους ανηλίκους δήλωσε ότι τα γεγονότα είχαν ξεκινήσει όταν ήταν επτά ετών.

Η έρευνα εναντίον του Μπάσφιλντ ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, αφού ένας γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού (UNMH) ειδοποίησε τις αρχές για πιθανή περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι γονείς των παιδιών ανέφεραν ότι ήταν και οι δύο παιδιά ηθοποιοί και ότι γνώρισαν τον Τίμοθι στα γυρίσματα της σειράς του FOX The Cleaning Lady, όπου υπηρέτησε ως σκηνοθέτης.

Οι γονείς είπαν ότι, μετά από διαβούλευση με δικηγόρο, πήγαν τα παιδιά στο UNMH, όπου διαπιστώθηκε ότι «είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων».

Ωστόσο, η υπόθεση δεν προχώρησε εκείνη τη στιγμή γιατί, σύμφωνα με τις αρχές, δεν πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια για επίσημη αποδοχή. Αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, η μητέρα των παιδιών υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία και ειδοποίησε τις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών (CPS).

Σε εκείνη την έκθεση, διαβεβαίωσε ότι και τα δύο παιδιά αποκάλυψαν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον ηθοποιό «περίπου από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024».

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ο σκηνοθέτης - γνωστός και για τον ρόλο του ως Danny Concannon στο The West Wing - φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι οι γονείς των ανηλίκων ήταν αναστατωμένοι που τα παιδιά τους είχαν αντικατασταθεί από έναν νεότερο ηθοποιό της σειράς.

Λίγο μετά από αυτή τη δήλωση, ο ηθοποιός έλαβε κλήση από την Warner Bros., η οποία τον ενημέρωσε ότι διερευνάται καταγγελία σχετικά με την υπόθεση.