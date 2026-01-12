Μαρινάκης: Ποια είναι η αλήθεια για την Mercosur - «Η συμφωνία ισχύει από το 2019»

Ο Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στο θέμα Mercosur κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το οποίο όπως ο ίδιος τόνισε «αξίζει ο κόσμος να ενημερωθεί και να δει πόσα ψέματα και ανακρίβειες διακινούνται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από κάποια Μέσα Ενημέρωσης».

«Καταρχάς, να πούμε, ότι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης -Mercosur υπάρχει από το 2019. Τότε ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει, ότι εμείς παίρνουμε αποστάσεις από αυτή τη συμφωνία, απλά για να τοποθετήσουμε τα πράγματα στον χρόνο, γιατί κάποιοι από την αντιπολίτευση ανακάλυψαν κάτι που υπάρχει από το 2019.

Τί ψηφίστηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από το Ευρωκοινοβούλιο; Ψηφίστηκε η δέσμη μέτρων για την προστασία των προϊόντων και των παραγωγών, τη διασφάλιση, δηλαδή, ότι η συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία συνοδεύεται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας, ελέγχους για τους πλέον ευαίσθητους γεωργικούς τομείς της Ευρώπης, άρα και της Ελλάδας. Την ψήφισαν κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές; Ναι, 421 ψήφοι υπέρ και 161 ψήφοι κατά. Όλα τα κόμματα υπερψήφισαν το πλαίσιο αυτό διασφάλισης, δηλαδή Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, πλην δύο κομμάτων, την Αριστερά και τους Πατριώτες. Είναι η παράταξη Λεπέν και Όρμπαν που ψήφισαν κατά. Αυτό ισχύει για τους ευρωβουλευτές εν συνόλω ως προς τις παρατάξεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Τι έπραξαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές

Τι έγινε στη χώρα μας με τους Έλληνες ευρωβουλευτές; Υπερψήφισαν αυτήν τη συμφωνία, αυτό το πλαίσιο προστασίας μόνον οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή οι ευρωβουλευτές των υπολοίπων κομμάτων, αντίθετα με το τι έκαναν οι Ευρωομάδες τους, καταψήφισαν τη συγκεκριμένη συμφωνία - δίχτυ προστασίας.

Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι δεν ψήφισαν οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων, τι δεν ψήφισε, δηλαδή, η αντιπολίτευση και τί υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να μάθει ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα ποιοι τους εκπροσωπούν στην Ευρώπη και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τα κόμματα.

Να πούμε, καταρχάς, ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, των υπόλοιπων κομμάτων, της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν κόντρα, όπως είπα, σε αυτό το οποίο ψήφισαν οι ευρωβουλευτές των ίδιων παρατάξεων, δηλαδή των Σοσιαλιστών, σε άλλες αγροτικές περιοχές, όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, που έχουν πολύ έντονη την παρουσία του πρωτογενούς τομέα.

«Δεν ψήφισαν ασπίδα προστασίας για 21 ελληνικά αγροτικά προϊόντα»

Το πρώτο, το οποίο δεν ψήφισαν είναι το γεγονός, ότι η Mercosur δίνει ευκαιρίες για νέες εξαγωγές. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα. Οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων σε αυτές τις χώρες είναι της τάξεως των 34 εκατομμυρίων ετησίως, πολύ χαμηλός ο αριθμός, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές ανέρχονται στα 525 εκατομμύρια ευρώ. Άρα καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων και υπερψήφισαν οι δικοί μας ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τη δυνατότητα τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να πάνε σε μία αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Δεύτερον, δεν ψήφισαν οι άλλοι και ψήφισαν οι δικοί μας ευρωβουλευτές ασπίδα προστασίας για 21 ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Συνολικά 344 αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη, 21 εξ’ αυτών ελληνικά, προστατεύονται πλήρως από τις απομιμήσεις. Παράδειγμα, δεν θα μπορεί να υπάρχει σε βάθος κάποιων ετών, πολύ λίγων, η “φέτα Αργεντινής”.

Ποια είναι αυτά τα προϊόντα πέραν της ελληνικής φέτας που θα προστατεύονται συγκεκριμένα με προϊόντα, δηλαδή, γεωγραφικής ένδειξης; Πολύ σημαντικά, η ελιά Καλαμάτας, η κορινθιακή σταφίδα, ο κρόκος Κοζάνης, η μαστίχα Χίου, το μανούρι, η κεφαλογραβιέρα, το ελαιόλαδο Σητείας και Λυγουριού, τα κρασιά Μαντινείας, Νάουσας, Νεμέας, Σαντορίνης, Σάμου, Αμυνταίου, η ρετσίνα, το τσίπουρο, κτλ. Αυτό, λοιπόν, είναι ουσιαστικά ένα δίχτυ προστασίας, ότι αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία προστατεύονται με βάση τη γεωγραφική προέλευσή τους.

Τεράστιας σημασίας και αυτή η ρύθμιση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, το τρίτο που δεν ψηφίστηκε από τα υπόλοιπα κόμματα, υψηλότερες τιμές για τους παραγωγούς, γιατί έχει αποδειχθεί, ότι τα προϊόντα τα οποία έχουν προστασία ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση, μπορούν να πωληθούν από τους παραγωγούς δύο ή τρεις φορές υψηλότερη τιμή.

Το τέταρτο που δεν ψήφισαν οι άλλοι και ψηφίσαμε εμείς, είναι προστασία για ευαίσθητα προϊόντα από μαζικές εισαγωγές ή μεγάλη πτώση τιμών. Αν δηλαδή παρατηρηθεί ραγδαία και αδικαιολόγητη αύξηση των εισαγωγών, πάνω, δηλαδή, από το όριο του 5%, τότε επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς των δασμών και προστατεύονται τα αγροτικά προϊόντα.

Το πέμπτο που δεν ψήφισαν οι άλλοι και ψηφίσαμε εμείς, οι δικοί μας δηλαδή ευρωβουλευτές, είναι η μέριμνα για τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό; Η συμφωνία προβλέπει μέγιστο όριο, δηλαδή ποσόστωση, στην ποσότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων που εισάγονται από την Mercosur και επωφελούνται από χαμηλότερους δασμούς για βοδινό κρέας, χοιρινό και πουλερικά.

Και το έκτο και τελευταίο σημαντικό που έχω σημειώσει, ψηφίστηκαν αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για τα προϊόντα που θα εισάγονται, δηλαδή προστατεύεται και ο καταναλωτής από τις εισαγωγές, να υπάρχουν οι αντίστοιχες προδιαγραφές των προϊόντων των χωρών αυτών. Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, με αυτές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία πλέον με αυτό το δίχτυ ασφαλείας έχει μόνο θετικά για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

