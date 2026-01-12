Μαρινάκης για αγρότες: «Έως 20 άτομα σε κάθε συνάντηση για να είναι εποικοδομητική και όχι πανηγύρι»

«Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο, πιθανότατα το μεσημέρι εκεί γύρω στη μια, ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη»

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Ο Παύλος Μαρινάκης

Ξεκάθαρος όσον αφορά τις αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, «για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα «πανηγύρι» να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε έκαστη συνάντηση».

Αναλυτικά ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε για τις δύο συναντήσεις με τους αγρότες: «Δεν θα είναι έτσι όπως το λένε. Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων.

Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο συναντήσεις τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή.

Άρα είναι δύο συναντήσεις, η επιθυμία είναι να γίνει αύριο, όπως έχουμε προαναγγείλει, περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Έχουμε διαμηνύσει μέσω του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για επίσης προφανείς λόγους ασφαλείας, αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα «πανηγύρι» τελοσπάντων όπου δεν θα βγαίνει καμία άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε έκαστη συνάντηση.

Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο, πιθανότατα το μεσημέρι, εκεί γύρω στη μια, ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη, να δεχθεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων».

