ΑΕΚ: «Μιλάω με Νίκολιτς, μου είχε πει ότι με θέλει» - Όσα είπε ο Μπαρίνοφ στη Ρωσία

Ο 29χρονος Ρώσος είναι γνώριμος του Σέρβου τεχνικού από την κοινή παρουσία τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Οι δύο άντρες έχουν προσωπική σχέση κι ο Νίκολιτς θα τον ήθελε να τον φέρει στην ΑΕΚ. Η «Ένωση» παρακολουθεί την περίπτωση του Μπαρίνοφ, ο οποίος, πάντως, φαίνεται ότι είναι κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Το δεδομένο είναι ότι ο Ρώσος χαφ δεν θα παραμείνει στη Λοκομοτίβ Μόσχας, με την «ομάδα του στρατού» να προσπαθεί να τον αποκτήσει από τώρα με μεταγραφή.

Η ΑΕΚ δεν έπαψε ποτέ να παρακολουθεί την περίπτωση του Μπαρίνοφ, ο οποίος θα είναι ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι κι αν προκύψουν οι προϋποθέσεις είναι πολύ πιθανό να κάνει την κίνησή της.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Ρωσία, ο Μπαρίνοφ επιβεβαίωσε ότι έχει προσωπική επικοινωνία με τον προπονητής της «Ένωση» και την επιθυμία του δεύτερου για να τον φέρει στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλάμε περιστασιακά με τον Νίκολιτς, είναι προσωπική επικοινωνία. Κάποτε μου είχε πει ότι θέλει να με δει στην ΑΕΚ».

