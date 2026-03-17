Champions League: «Τιτανομαχίες» σε Μάντσεστερ και Λονδίνο με ξεκάθαρα φαβορί - Το πρόγραμμα

Οι αναμετρήσεις Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα των επαναληπτικών αγώνων για τους «16» του Champions League.

Ηλίας Λαλιώτης

EFE - EPA/Kiko Huesca
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν και η πολυνίκης του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης, θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν τις σπουδαίες νίκες που πέτυχαν επί των Τσέλσι (5-2) και Μάντσεστερ Σίτι (3-0) αντίστοιχα, για να φτάσουν στα προημιτελικά του Champions League.

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκει ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν και θυμίζει την ομάδα που σήκωσε το τρόπαιο πέρυσι, ενώ οι Λονδρέζοι θα πρέπει να κάνουν μια ανεπανάληπτη υπέρβαση για να μην αποχαιρετίσουν τη διοργάνωση.

Με ηγέτη τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος σημείωσε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει επίσης ένα πολύ ευνοϊκό πλεονέκτημα εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία γνώρισε τη συντριβή με 3-0 στον πρώτο αγώνα και κινδυνεύει με έναν ακόμη πρόωρο αποκλεισμό.

Για τους Ισπανούς, μάλιστα, επιστρέφουν οι Κιλιάν Εμπαπέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ, όπως και ο αμυντικός Άλβαρο Καρέρας.

Με τη σειρά της η Μπάγερν Μονάχου, ουσιαστικά έχει προκριθεί στα προημιτελικά αφού συνέτριψε την Αταλάντα με 6-1 στο Μπέργκαμο, χωρίς καν να έχει στην ομάδα τον Χάρι Κέιν. Η μόνη ανησυχία για τους παίκτες του Βίνσεντ Κομπανί είναι η έλλειψη τερματοφυλάκων, μετά τους τραυματισμούς τριών εξ αυτών σε μία μόνο εβδομάδα.

Η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα πρέπει να κερδίσουν για να συνεχίσουν στο Champions League. Οι πρωτοπόροι της Premier League και της LaLiga, αντίστοιχα, δεν είχαν αναμενόμενες εμφανίσεις. Οι «Κανονιέρηδες» ισοφάρισαν την Μπάγερ Λεβερκούζεν (1-1) στο τέλος, όπως και οι Καταλανοί την Νιούκαστλ με το ίδιο σκορ (1-1).

Η Λίβερπουλ, συνεχίζοντας την «μικτή» σεζόν της, δυσκολεύεται μετά την ήττα της από τη Γαλατασαράι (1-0), αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την Τότεναμ.

Η Τότεναμ, που βρίσκεται πίσω στην Premier League (16η) παρά τη χθεσινή (15/3) ισοπαλία με τους «Κόκκινους», γνώρισε ευρεία ήττα με 5-2 στον πρώτο αγώνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης -η οποία ήταν για άλλη μια φορά εξαιρετική- και θα χρειαστεί ένα θαύμα για να ανατρέψει τα πράγματα.

Οι Νορβηγοί της Μπόντο Γκλιμτ, που προκρίθηκαν απροσδόκητα στους «16» μετά τη νίκη επί της Ίντερ στα playoffs, ελέγχουν τη μοίρα τους για να συνεχίσουν την ιστορική τους πορεία μετά τη νίκη τους με 3-0 εντός έδρας επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Απομένει στον Πάτρικ Μπεργκ και τους συμπαίκτες του να αποδώσουν εξίσου καλά στη Λισαβόνα, χιλιάδες χιλιόμετρα από το τεχνητό τους γήπεδο βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

Τρίτη 17/03

  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
  • Άρσεναλ-Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Τετάρτη 18/03

  • Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Λίβερπουλ-Γαλατάσαραϊ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Μπάγερν Μονάχου-Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
  • Τότεναμ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
Novibet
