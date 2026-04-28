Ανείπωτη τραγωδία στη Μαγνησία: 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν άντεξε τον θάνατο της κόρης της

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό του Αλμυρού στην Μαγνησία, όταν 96χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, η άτυχη ηλικιωμένη βγήκε στην αυλή του σπιτιού της έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της και έβαλε φωτιά με αναπτήρα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την σορό της ηλικιωμένης εντόπισε ο γιος της που μένει στον πάνω όροφο. Δίπλα στη σορό υπήρχαν ένα μπουκάλι οινόπνευμα και αναπτήρας, ενώ δεν άφησε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας της.

Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο που μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο και η Αστυνομία, που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Από την Αστυνομία παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της 96χρονης.

