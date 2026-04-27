Τραγωδία στον Αλμυρό: 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο

Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) σε τροχαίο δυστύχημα μία 44χρονη γυναίκα από τον Αλμυρό μητέρα δύο παιδιών.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από την εργασία της όταν γαι άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο εξετράπη της πορείας του με την ίδια να τραυματίζεται θανάσιμα.

Η άτυχη γυναίκα καταγόταν από τον Αλμυρό και διέμενε στη Νέα Αγχίαλο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μηχανάκι της την καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατό της.

Η τραγική είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της.

