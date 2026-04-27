Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν λεωφορεία του ΟΑΣΘ στο Ωραιόκαστρο

Tρεις νεαροί έσπσαν παροπλισμένα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, που πρόκειται να εκποιηθούν για σκραπ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα συνολικά 130 οχήματα βρίσκονται σταθμευμένα εδώ και χρόνια, σε περιφραγμένη έκταση, δίπλα από το αμαξοστάσιο του οργανισμού στο Ωραιόκαστρο. Οι νεαροί 31 και 24 ετών μαζί με την αδερφή του ενός, 20 ετών, έσπαγαν με μανία τα τζάμια όταν το περιπολικό έφτασε στο σημείο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ, η εκποίηση των παλιών λεωφορείων καθυστέρησε επειδή ο οργανισμός βρισκόταν σε καθεστώς εκκαθάρισης. Πλέον όμως, όπως υποστηρίζει, τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.

Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφωρο, με τη δίκη να αναβάλλεται και έως τότε αφέθηκαν ελεύθεροι.