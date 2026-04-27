Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ο ένας εκ των διευθυντών της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων, το ένα από τα δύο στελέχη της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθώς και της υποχρεωτικής παρουσίας μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο στελέχη της επιχείρησης περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική δικογραφία, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που διενεργείται από τον ανακριτή Τρικάλων.

Το δεύτερο στέλεχος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στις 11 Μαΐου, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισής του.

