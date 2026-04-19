Βιολάντα: Αντιδρούν οι οικογένειες των θυμάτων στο ενδεχόμενο αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», ο οποίος προσέφυγε στο δικαστικό συμβούλιο για επανεξέταση του αιτήματός του.

Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει οργή και απογοήτευση στους συγγενείς των πέντε εργατριών που πέθαναν τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου στο εργοστάσιο από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, μάλιστα, που επικαλείται συγγενείς των θυμάτων, οι κινήσεις του επιχειρηματία για την αποφυλάκισή του έγιναν υπό άκρα και ύποπτη μυστικότητα.

Επιπλέον, λίγο μετά τη φυλάκισή του, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» υποστήριζε ότι δεν θα προσφύγει στην απόφαση προφυλάκισής του, με τους συγγενείς των θυμάτων να τον κατηγορούν τώρα για «τακτικισμό».

Την ίδια ώρα 290 εργαζόμενοι έχουν υπογράψει δήλωση συμπαράστασης στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ενώ στο σύνολό τους επιθυμούν να ανοίξουν ξανά τα εργοστάσια και να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Η πλευρά του επιχειρηματία υποστήριζει, στο πλαίσιο του αιτήματος της αποφυλάκισής του, πως δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αφού το μοιραίο εργοστάσιο όπως και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας δεν λειτουργούν. Το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφανθεί εντός του επόμενου μήνα.

