Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας

Snapshot Το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε μεγάλες ποσότητες προπανίου σε δείγματα αέρα, χώματος και χώρους του εργοστασίου «Βιολάντα» μετά την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Η διαρροή προπανίου ήταν εκτεταμένη.

Οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει συνεχώς την οσμή προπανίου, ενώ οι υπεύθυνοι και ο ιδιοκτήτης γνώριζαν πιθανότατα το πρόβλημα.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, που κατηγορείται για γνώση της διαρροής, ασκούσε bullying στους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον γιο της Σταυρούλας Μπουκουβάλα.

Οι υπεύθυνοι καθησύχαζαν τους εργαζόμενους αποδίδοντας τη μυρωδιά σε άλλες αιτίες, όπως τον βόθρο, παρά το σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας.

Μεγάλες ποσότητες προπανίου, ακόμα και σε χωράφια που βρίσκονταν 100 μέτρα μακριά από την επιχείρηση, εντοπίστηκαν στις αναλύσεις που έκανε το Γενικό Χημείο του Κράτους, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου σημειώθηκε έκρηξη που στοίχισε τη ζωή πέντε εργαζομένων.

Το πόρισμα του Γενικού Χημείο του Κράτους είναι «καταπέλτης», καθώς σε 24 δείγματα από τους χώρους του εργοστασίου, τον αέρα, ακόμα και το χώμα, το προπάνιο φαίνεται να έχει ποτίσει τα πάντα, ενώ σύμφωνα με την έκθεση, η διαρροή ήταν εκτεταμένη.

Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μίας εκ των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη, μιλώντας στο Star, κάνει λόγο για «προβληματικό» και «εγκληματικό δίκτυο», τονίζοντας ότι «τοποθετήθηκε λάθος και δεν ελέγχθηκε».

«Δεν ήταν μια διαρροή, η οποία δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτή. Οι εργαζόμενοι ανέφεραν συνεχώς την οσμή. Γνώριζαν κατά πάσα πιθανότητα οι υπεύθυνοι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σημειώνει ότι έλεγε καθημερινά στη μητέρα του να φύγει, «διότι υπήρχε τεράστιο εργασιακό πρόβλημα. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, συγκεκριμένα, ασκούσε ουσιαστικό bullying στους εργαζόμενους», λέει ο νεαρός.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του εργοστασίο, βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους κατηγορούμενους, «διότι φέρεται να γνώριζε για τη διαρροή», υπογραμμίζει ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, ο οποίος προσθέτει χαρακτηριστικά: «Το εργοστάσιο αυτό, το οποίο είναι εργοστάσιο-τάφος, δυνάμει θα μπορούσε να είχε σκοτώσει 50 ή 60 άτομα, τα οποία θα έμπαιναν να εργαστούν σε δύο ώρες».

Από την πλευρά της, αδελφή θύματος τονίζει ότι «τους καθησύχαζαν λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα ο διευθυντής παραγωγής και ο υδραυλικός έλεγαν ότι είναι ο βόθρος που μυρίζει».

