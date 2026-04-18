Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης ζητά την αποφυλάκισή του τρεις μήνες μετά το δυστύχημα

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», ο οποίος προσέφυγε στο δικαστικό συμβούλιο για επανεξέταση του αιτήματός του.

Ο επιχειρηματίας παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων, για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιό του τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Η πλευρά του επιχειρηματία υποστήριζει, στο πλαίσιο του αιτήματος της αποφυλάκισής του, πως δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αφού το μοιραίο εργοστάσιο όπως και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας δεν λειτουργούν. Το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφανθεί εντός του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να απολογηθούν, τόσο ο προϊστάμενος παραγωγής, όσο και ο διευθυντής του εργοστασίου που αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες με τον ιδιοκτήτη.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά τη φονική έκρηξη, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έγιναν πολύ προσεκτικά στο πεδίο ολοκληρώθηκαν, με τον εντοπισμό από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά βιολογικού υλικού που είχε απομείνει στον τόπο τραγωδίας. Τα ευρήματα ταυτοποιήθηκαν μέσω ανάλυσης DNA από την ιατροδικαστική υπηρεσία και ανήκουν σε δύο από τις εργάτριες που σκοτώθηκαν εκεί τη μοιραία νύχτα.

Διαβάστε επίσης