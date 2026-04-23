Βιολάντα: Δεν γνώριζα για την οσμή είπε ο Τζιωρτζιώτης - Ζήτησε εκ νέου αποφυλάκιση

Από τις 18 Φεβρουαρίου βρίσκεται προφυλακισμένος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος έδωσε συμπληρωματική κατάθεση στον ανακριτή Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας αρνήθηκε για μία ακόμα φορά ότι γνώριζε για την οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο και δήλωσε συγκλονισμένος για τον χαμό των εργατριών.

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα απολογούνταν στον ανακριτή Τρικάλων για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η απολογία του έγινε με κατάθεση υπομνήματος στις δικαστικές Αρχές. Τόσο σε αυτό όσο και σε ερωτήσεις υποστήριξε πως δεν γνώριζε για την οσμή στο εργοστάσιο και για ακόμη μια φορά δήλωσε πως παραμένει στο πλευρό των οικογενειών των ανθρώπων που χάθηκαν, όπως δήλωσε μετά την διαδικασία της απολογίας ο συνήγορος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο δικηγόρος του Τζιωρτζιώτη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είπε μετά την απολογία του: «Πρώτο μέλημά του, είναι να βρίσκονται υπό τη σκέπη του για όσο ζει οι οικογένειες των θανουσών. Δεύτερο μέλημά του, είναι να μην χαθούν θέσεις εργασίας, είναι 350 εργαζόμενοι που ζουν απ' αυτό. Τα εργοστάσια είναι τρεις μήνες κλειστά κι εξακολουθεί να πληρώνει τους εργαζόμενους. Τον νοιάζει πώς θα συνεχίσει η οικογένειά του, γιατί οικογένεια είναι η εταιρεία για τον ίδιο».

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης

Το προηγούμενο διάστημα οι δικαστικές Αρχές δεν έκαναν δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης που είχε καταθέσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Η πλευρά του κατηγορουμένου προσέφυγε κατά της απόφασης και το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει για την αποφυλάκιση η μη του Κωνσταντίνου Τζιωρτζώτη.

Στις 27 Απριλίου αναμένεται να απολογηθούν ο διευθυντής του εργοστασίου και ο προϊστάμενος παραγωγής. Αμφότεροι, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.