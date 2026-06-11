Πρώτο βραβείο για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας

Μία σημαντική διάκριση σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό καινοτομίας και πράσινων λύσεων κατέκτησαν μαθητές της Β’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η γνώση μπορεί να γίνει έρευνα, δημιουργική σκέψη και ουσιαστική πρόταση για το μέλλον.

Οι μαθητές Ασπρογέρακας Χριστόφορος, Κούρτης Μάριος, Λαλούμης Μιχάλης και Μπιρμπάκος Στέλιος απέσπασαν το Πρώτο Βραβείο στον διαγωνισμό “Think Smart – Create Green” του EU-CONEXUS School National Final, που πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η βραβευμένη εργασία τους, με τίτλο «The Mass Water Consumption by Technology and Artificial Intelligence», ανέδειξε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και απαιτητικό ζήτημα: τη μαζική κατανάλωση νερού που συνδέεται με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα από έρευνα, ανάλυση δεδομένων, συνεργασία και κριτική σκέψη, οι μαθητές προσέγγισαν ένα σύνθετο περιβαλλοντικό θέμα με φρέσκια ματιά, αποδεικνύοντας ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον διάλογο για τις πόλεις και τις κοινωνίες του μέλλοντος.

Η εργασία τους απέσπασε εξαιρετικά σχόλια για την πληρότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση και την ποιότητα της παρουσίασης. Παράλληλα, προτάθηκε τα ονόματα των μαθητών να συμπεριληφθούν ως δημιουργοί της εργασίας σε υπό έκδοση βιβλίο του διεθνούς επιστημονικού εκδοτικού οίκου Springer.

Η διάκριση αυτή συνδέεται άμεσα με τη συνολική στρατηγική των Εκπαιδευτηρίων Δούκα γύρω από τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την υπεύθυνη εκπαίδευση. Σε μία εποχή όπου οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις απαιτούν νέες δεξιότητες και ουσιαστική κατανόηση, το σχολείο πρωτοπορεί και στον τομέα του ESG, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη όχι ως θεωρητική έννοια, αλλά ως ζωντανό μέρος της μαθησιακής εμπειρίας.

Μέσα από δράσεις, διαγωνισμούς, ερευνητικές εργασίες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες με διεθνή προσανατολισμό, οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται κριτικά, να αναζητούν λύσεις και να αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η επιτυχία τους στον διαγωνισμό “Think Smart – Create Green” αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας: η εκπαίδευση γίνεται πεδίο προβληματισμού, δημιουργίας και θετικής επίδρασης.

Η συμμετοχή και η επιτυχία των μαθητών σε έναν διαγωνισμό υψηλού επιπέδου αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας των Εκπαιδευτηρίων Δούκα: η μάθηση δεν περιορίζεται στα βιβλία και στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά γίνεται εμπειρία, πρωτοβουλία, διεθνής προοπτική και ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης.