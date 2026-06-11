Καστορέλαιο στον αφαλό για το φούσκωμα: Κόλπο ανακούφισης ή ιντερνετικός μύθος;

Φούσκωμα: Γιατί το καστορέλαιο στον αφαλό πιθανότατα δεν θα βοηθήσει.

Newsbomb

Καστορέλαιο στον αφαλό για το φούσκωμα: Κόλπο ανακούφισης ή ιντερνετικός μύθος;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Το να βάλει κανείς καστορέλαιο στον αφαλό δεν είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για να βελτιώσει την πέψη, να μειώσει το φούσκωμα, να «αποτοξινώσει» το σώμα ή να ανακουφίσει τη δυσκοιλιότητα.

Ενδεχομένως να σας καταπραΰνει επειδή περιλαμβάνει άγγιγμα, μασάζ, ζεστασιά και μια ήπια ρουτίνα, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι ο αφαλός απορροφά το καστορέλαιο με τρόπο που να αλλάζει την λειτουργία του εντέρου.

Το καστορέλαιο έχει πραγματική ιατρική χρήση ως από του στόματος διεγερτικό καθαρτικό για περιστασιακή δυσκοιλιότητα, αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να το βάλετε στον αφαλό σας.

Γιατί το trend με το καστορέλαιο στον αφαλό δεν έχει ιατρικό νόημα

Ο αφαλός είναι επί της ουσίας μια κλειστή ουλή στο σημείο όπου ήταν ο ομφάλιος λώρος. Μετά τη γέννηση, δεν διατηρεί καμία ειδική δίοδο προς το πεπτικό σύστημα.

Η εφαρμογή λαδιού εκεί δεν μπορεί να διεγείρει άμεσα τα έντερα, να αποστραγγίσει τις τοξίνες, να αποκαταστήσει την ισορροπία των ορμονών ή να «τραβήξει» τα απόβλητα από το σώμα. Αν κάποιος αισθάνεται καλύτερα μετά τη χρήση καστορέλαιου στην κοιλιά, οι πιο πιθανές εξηγήσεις είναι το απαλό μασάζ, η ζεστασιά και η χαλάρωση.

Αυτό δεν κάνει την εμπειρία με το καστορέλαιο αποκύημα φαντασίας. Απλώς σημαίνει ότι το καθαυτό έλαιο δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ο λόγος που βελτιώνεται η πέψη.

Μπορεί το καστορέλαιο να βοηθήσει στη δυσκοιλιότητα;

Το καστορέλαιο μπορεί να προκαλέσει κενώσεις όταν καταποθεί, επειδή δρα ως διεγερτικό καθαρτικό. Αλλά δεν είναι καν επιλογή πρώτης γραμμής για τη δυσκοιλιότητα, επειδή μπορεί να προκαλέσει έντονες κράμπες, διάρροια, ναυτία, αφυδάτωση και ανισορροπία ηλεκτρολυτών εάν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά ή περιστασιακά και οι έγκυες θα πρέπει να το αποφεύγουν, εκτός εάν τους το συστήσει γιατρός, επειδή μπορεί να διεγείρει τις συσπάσεις της μήτρας. Όσοι λαμβάνουν φάρμακα ή αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενη δυσκοιλιότητα θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν διεγερτικά καθαρτικά.

Τι βοηθάει πραγματικά στο φούσκωμα;

Το φούσκωμα μπορεί να προκληθεί από παγιδευμένα αέρια, δυσκοιλιότητα, πολύ γρήγορη κατανάλωση φαγητού, ανθρακούχα ποτά, τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε FODMAPs, αλλαγές στον κύκλο της εμμήνου ρύσεως, άγχος ή πεπτικές παθήσεις όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Ασφαλέστερα βήματα περιλαμβάνουν:

  • πιο αργή κατανάλωση φαγητού
  • περπάτημα μετά τα γεύματα
  • κατανάλωση νερού
  • περιορισμό των αεριούχων ποτών
  • αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας
  • ημερολόγιο καταγραφής των τροφών που προκαλούν συνεχώς συμπτώματα

Εάν η δυσκοιλιότητα αποτελεί μέρος του προβλήματος, οι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν, αλλά θα πρέπει να αυξάνονται σταδιακά, για να αποφευχθεί η επιδείνωση των αερίων στο έντερο.

Για ορισμένα άτομα, οι κάψουλες ελαίου μέντας μπορεί να βοηθήσουν στα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, αλλά δεν είναι κατάλληλες για όλους και μπορούν να επιδεινώσουν την παλινδρόμηση.

καστορελαιο

Πότε το φούσκωμα χρήζει ιατρικής συμβουλής

Το περιστασιακό φούσκωμα μετά από ένα μεγάλο γεύμα είναι συχνό. Αλλά το επίμονο, επώδυνο ή επιδεινούμενο φούσκωμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με «κόλπα» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα social media.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν το φούσκωμα συνοδεύεται από:

  • ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • έμετο
  • αίμα στα κόπρανα
  • επίμονη διάρροια ή δυσκοιλιότητα
  • πυρετό
  • έντονο κοιλιακό άλγος
  • δυσκολία στην κατάποση
  • αναιμία
  • σημαντική αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το καστορέλαιο στον αφαλό να ερεθίσει το δέρμα;

Ναι. Το καστορέλαιο μπορεί να ερεθίσει το ευαίσθητο δέρμα ή να προκαλέσει εξάνθημα σε ορισμένα άτομα, ειδικά εάν παραμείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή καλυφθεί σφιχτά. Διακόψτε τη χρήση του εάν παρατηρήσετε ερυθρότητα, κνησμό, κάψιμο ή πρήξιμο.

Γιατί μερικοί αισθάνονται ανακούφιση αφού τρίψουν καστορέλαιο στο στομάχι τους;

Το απαλό μασάζ στην κοιλιά, η ζεστασιά και η χαλάρωση μπορούν να μειώσουν προσωρινά την ένταση ή να βοηθήσουν κάποιον να νιώσει πιο άνετα. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι το καστορέλαιο θεραπεύει την αιτία του φουσκώματος.

Συμπέρασμα

Το καστορέλαιο στον αφαλό είναι ένας ακόμα μύθος ευεξίας που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όχι θεραπεία πέψης βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία. Μπορεί να είναι ηρεμιστικό, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει από το φούσκωμα ή βελτιώνει την λειτουργία του εντέρου μέσω του αφαλού.

Για πραγματική ανακούφιση από το φούσκωμα, επικεντρωθείτε σε τροφικές αιτίες, δυσκοιλιότητα, ενυδάτωση, κίνηση και ιατρικές συμβουλές όταν τα συμπτώματα είναι επίμονα ή ανησυχητικά.

Πηγές:
health.com
clevelandclinic.org
clevelandclinic.org
mayoclinic.org
nih.gov

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