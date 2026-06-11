New York Times: «Κωδικός Έπσταΐν» -Η μυστική σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση του σκανδάλου

Οι New York Times αποκαλύπτουν τη φορτισμένη σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου με στόχο τη διαχείριση των πολιτικών κραδασμών από το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

New York Times: «Κωδικός Έπσταΐν» -Η μυστική σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση του σκανδάλου

O Ντόναλντ Tραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν 

Αρχείου - AP
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  • Μυστική έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο οργανώθηκε για τη διαχείριση των πολιτικών επιπτώσεων του σκανδάλου Τζέφρι Έπσταϊν μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI.
  • Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πρότεινε επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική, συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξης της Γκισλέιν Μάξγουελ από τον Τάκερ Κάρλσον, αλλά η πρότασή του δεν υιοθετήθηκε.
  • Απορρίφθηκε η ιδέα παροχής χάριτος στη Μάξγουελ λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που θα είχε στις δημόσιες σχέσεις και τις αντιδράσεις των θυμάτων.
  • Εφαρμόστηκε νομική στρατηγική για την αποσφράγιση εγγράφων μέσω δικαστηρίων, που οδήγησε τελικά στη δημοσιοποίησή τους μετά την ψήφιση του Νόμου Διαφάνειας το 2025.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μπλοκάρει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal και δήλωσε αθώος, με τον Λευκό Οίκο να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα του Έπσταϊν από κάθε προηγούμενη.
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Η αποκάλυψη μιας άκρως απόρρητης, έκτακτης σύσκεψης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου φέρνει στο φως το παρασκήνιο των έντονων διεργασιών στην κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο τη διαχείριση των πολιτικών κραδασμών από το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο στενός κύκλος του Αμερικανού Προέδρου συγκεντρώθηκε εκτάκτως μετά την έκδοση υπομνήματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI, το οποίο ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε «λίστα πελατών» του Έπσταϊν ούτε αποδείξεις για εκβιασμούς. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την έντονη δυσφορία ακόμη και της εκλογικής βάσης του κινήματος MAGA, αναγκάζοντας τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης να αναζητήσουν στρατηγικές αποστασιοποίησης του προέδρου από την υπόθεση.

Vance Turning Point

O Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance

AP

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε το παρών στη συνάντηση, ωστόσο ηγέτης των συζητήσεων αναδείχθηκε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Ο Βανς εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία του για τις αντιδράσεις των υποστηρικτών τους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως ένα τεράστιο πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε μια επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία περιλάμβανε τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων για τον Έπσταϊν προτού τους προλάβει το Κογκρέσο, ώστε να δείξουν απόλυτη διαφάνεια. Η πιο ιδιόμορφη πρότασή του, όμως, αφορούσε την Γκισλέιν Μάξγουελ, την καταδικασμένη στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών. Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε να της πάρει συνέντευξη ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, με το σκεπτικό ότι η κατάθεσή της θα μπορούσε να δικαιώσει πλήρως τον Τραμπ.

Η προσέγγιση του Βανς αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από άλλα στελέχη, με την προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς, να τον χαρακτηρίζει εκ των υστέρων «συνωμοσιολόγο εδώ και μια δεκαετία». Ο τότε αναπληρωτής προσωπάρχης, Τζέιμς Μπλερ, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής ομάδας, ενώ υποβαθμίστηκε γρήγορα και η ιδέα που έπεσε στο τραπέζι από τον δικηγόρο του Τραμπ, Ντέιβιντ Γουόρινγκτον, για παροχή χάριτος στη Μάξγουελ. Ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ και ο Μπλερ ξεκαθάρισαν ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε καταστροφή για τις δημόσιες σχέσεις, καθώς θα πυροδοτούσε νέες θεωρίες συνωμοσίας και θα έστρεφε τα θύματα εναντίον της κυβέρνησης.

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Ο Τζέφρι Έπσταϊν

Αντίθετα, προκρίθηκε η νομική στρατηγική του Τοντ Μπλανς, τότε αναπληρωτή και νυν υπηρεσιακού Γενικού Εισαγγελέα. Ο Μπλανς πρότεινε να ζητηθεί από τα δικαστήρια της Φλόριντα η αποσφράγιση των εγγράφων, αναμένοντας ότι η πιθανή απόρριψη του αιτήματος θα μετέφερε την ευθύνη της συγκάλυψης στη δικαιοσύνη. Η κίνηση αυτή πράγματι έγινε και, παρότι αρχικά απορρίφθηκε, οδήγησε τελικά στην αποσφράγιση των εγγράφων τον Νοέμβριο του 2025, μετά την ψήφιση του Νόμου Διαφάνειας για την υπόθεση Έπσταϊν από το Κογκρέσο. Παράλληλα, ο Μπλανς συνάντησε ο ίδιος τη Μάξγουελ στη φυλακή, η οποία δήλωσε ότι δεν υπήρξε μάρτυρας καμίας παράτυπης συμπεριφοράς από τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τζέντλεμαν».

Η ένταση της στιγμής κορυφώθηκε όταν οι αξιωματούχοι πληροφορήθηκαν μέσα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων ότι η Wall Street Journal ετοίμαζε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για μια επιστολή γενεθλίων που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Έπσταϊν. Ο Πρόεδρος επιχείρησε να παρέμβει τηλεφωνικά στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας Ρούπερτ Μέρντοχ και στο στέλεχος Έμμα Τάκερ για να μπλοκάρει το δημοσίευμα, ενώ προχώρησε και σε οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «απάτη των Δημοκρατικών».

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αθωωθεί πλήρως, υπογραμμίζοντας ότι με τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων και την υπογραφή του Νόμου περί Διαφάνειας, η σημερινή κυβέρνηση έχει πράξει για τα θύματα του Έπσταϊν περισσότερα από κάθε άλλη στο παρελθόν.

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