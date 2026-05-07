Νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του

Το σημείωμα είχε εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες λόγω της σημασίας του σε κατηγορίες μεταξύ του Ταρταλιόνε και του Έπσταϊν.

Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα σημείωμα που φέρεται να είχε γράψει ο Τζέφρι Έπσταϊν πριν από την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας του το 2019, έγγραφο που παρέμενε σφραγισμένο επί χρόνια στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης του συγκρατούμενού του, Νίκολας Ταρταλιόνε.

Το χειρόγραφο σημείωμα, γραμμένο σε κίτρινο φύλλο από μπλοκ σημειώσεων, περιλαμβάνει φράσεις όπως: «Με ερευνούσαν επί μήνες — δεν βρήκαν τίποτα!!!» και «Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει πότε θα πει αντίο». Σε άλλο σημείο αναφέρεται: «Τι θέλετε να κάνω; Να βάλω τα κλάματα;» ενώ κλείνει με τη φράση «καμία διασκέδαση. Δεν αξίζει!!», υπογραμμισμένη.

Το σημείωμα και ο συγκρατούμενος του Έπσταϊν

Το έγγραφο αποσφραγίστηκε με απόφαση του δικαστή Κένεθ Κάρας, μετά από αίτημα των New York Times, οι οποίοι είχαν δημοσιεύσει ρεπορτάζ με αναφορές του Νίκολας Ταρταλιόνε για το πώς βρέθηκε το σημείωμα.

Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός από τη Νέα Υόρκη, μοιραζόταν το κελί με τον Έπσταϊν την περίοδο που ο τελευταίος βρισκόταν προφυλακισμένος στο Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, εντόπισε το σημείωμα μέσα σε εικονογραφημένο μυθιστόρημα, λίγο αφότου ο Έπσταϊν είχε μεταφερθεί εκτός κελιού μετά από φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας τον Ιούλιο του 2019.

Ο Έπσταϊν επέζησε εκείνου του περιστατικού, ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του, σε ηλικία 66 ετών. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης είχε αποδώσει τότε τον θάνατό του σε αυτοκτονία, αν και η υπόθεση εξακολουθεί να τροφοδοτεί θεωρίες και αμφιβολίες λόγω των σοβαρών παραλείψεων ασφαλείας που είχαν αποκαλυφθεί στη φυλακή.

Η αυθεντικότητα και οι δικαστικές διαμάχες

Οι New York Times σημειώνουν πως δεν έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του σημειώματος. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι φράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό εμφανίζονται και σε παλαιότερα email του Έπσταϊν, καθώς και σε άλλο σημείωμα που είχε βρεθεί στο κελί του μετά τον θάνατό του.

Το έγγραφο φαίνεται πως είχε εμπλακεί σε μακρά δικαστική διαμάχη μεταξύ των δικηγόρων του Ταρταλιόνε, ο οποίος το παρέδωσε στους συνηγόρους του θεωρώντας ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο, σε περίπτωση που ο Έπσταϊν συνέχιζε να τον κατηγορεί ότι του είχε επιτεθεί.

Ο Ταρταλιόνε καταδικάστηκε το 2023 σε τέσσερις φορές ισόβια για τετραπλή δολοφονία και σήμερα εκτίει την ποινή του σε φυλακή της Καλιφόρνιας, συνεχίζοντας να δηλώνει αθώος.