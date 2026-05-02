Το σφραγισμένο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν - «Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο»

Snapshot Η εφημερίδα «The New York Times» ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστήριο τη δημοσιοποίηση σημειώματος αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρεϊ Έπσταϊν και παρέμενε απόρρητο για περισσότερα από 7 χρόνια.

Το σημείωμα βρέθηκε από τον συγκρατούμενο του Έπσταϊν, Νίκολας Ταρταλιόνε, τον Ιούλιο του 2019, έναν μήνα πριν από τον θάνατο του Έπσταϊν.

Το σημείωμα περιείχε τη φράση «ήρθε η ώρα να πούμε αντίο» και εκφράσεις απογοήτευσης για τους ανακριτές που «δεν βρήκαν τίποτα».

Το σημείωμα δεν αποκαλύφθηκε από τον ανακριτή και σφραγίστηκε με βάση το απόρρητο δικηγόρου

πελάτη σε σχετική υπόθεση του Ταρταλιόνε.

Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι δεν είχαν δει το σημείωμα, το οποίο πλέον θεωρείται σημαντικό δημόσιο αρχείο.

Ένα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρεϊ Έπσταϊν, και παρέμενε απόρρητο και κρυφό για περισσότερα από 7 χρόνια, ζητά να δημοσιοποιηθεί η αμερικανική εφημερίδα «The New York Times» με αίτηση που κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Το σημείωμα ανακαλύφθηκε από τον συγκρατούμενο του Έπσταϊν, Νίκολας Ταρταλιόνε, τον Ιούλιο του 2019, έναν μήνα πριν από τον θάνατο του καταδικασμένου παιδόφιλου.



Τι περιέχει το σημείωμα αυτοκτονίας;

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείωμα γράφτηκε σε κίτρινο χαρτί σημειωματάριου και ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα κόμικ στο κοινό κελί τους στο Metropolitan Correctional Centre. Δεν αποκαλύφθηκε ποτέ από τον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Έπσταϊν. Το σημείωμα αποτέλεσε τη βάση της ποινικής υπόθεσης του Ταρταλιόνε, και ένας ομοσπονδιακός δικαστής σφράγισε αργότερα το σημείωμα στο πλαίσιο του απορρήτου δικηγόρου-πελάτη στην άσχετη υπόθεση του Ταρταλιόνε.

Σύμφωνα με τον συγκρατούμενο του Έπσταϊν, το σημείωμα περιείχε τη φράση «ήρθε η ώρα να πούμε αντίο» και ένα μήνυμα στο οποίο αναφερόταν ότι οι ανακριτές «δεν βρήκαν τίποτα», ενώ αργότερα ανέφερε: «Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα; Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο.»

NEW: Jeffrey Epstein purportedly wrote a su*cide note before he allegedly killed himself, which is currently under seal by a federal judge.



According to the New York Times, the note was found by Epstein's cellmate just weeks *before* he died.



Cellmate Nicholas Tartaglione says… pic.twitter.com/H481whWXPP — Collin Rugg (@CollinRugg) May 1, 2026

Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός που καταδικάστηκε σε ισόβια, δήλωσε ότι βρήκε το σημείωμα σε ομοσπονδιακή φυλακή στην Καλιφόρνια, όταν ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε σε διαφορετικό τμήμα του Metropolitan Correctional Centre για παρακολούθηση λόγω κινδύνου αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής της 23ης Ιουλίου 2019, όταν ο Έπσταϊν βρέθηκε στο πάτωμα με κόκκινα σημάδια και μώλωπες στο λαιμό του, αρχικά είπε στους φρουρούς ότι ο Ταρταλιόνε είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του παζλ βρισκόταν στα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μια «Χρονολογία» δύο σελίδων που βρέθηκε μέσα στα 3,5 εκατομμύρια αρχεία που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το έγγραφο ισχυρίζεται ότι ο NT (τα αρχικά του Ταρταλιόνε) βρήκε το σημείωμα κάπου μεταξύ 23 και 27 Ιουλίου 2019, αφού οι φρουροί είχαν ψάξει διεξοδικά τα κελιά.

Παραδόξως, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ανέφερε η NYT, ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν δει το σημείωμα. Το σημείωμα έχει πλέον καταστεί θέμα σημαντικού δημόσιου αρχείου.

«Οι δικηγόροι μου τότε ήθελαν να βεβαιωθούν, ξέρετε, ότι δεν το έγραψα εγώ», είπε ο Ταρταλιόνε σε ένα podcast τον Ιούλιο του 2025. Ένας φρουρός είπε ότι δεν επιτράπηκε στον Ταρταλιόνε να πάει στο κελί του για να πάρει το σημείωμα.

Οι δικηγόροι του Ταρταλιόνε στη συνέχεια προσπάθησαν να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα του σημειώματος, αλλά δεν σαφές πώς το έκαναν.

