Βίντεο ντοκουμέντο: Νεκρή επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

Τουλάχιστον 13 περιπτώσεις επιστημόνων που φέρονται να έχουν εξαφανιστεί ή να έχουν πεθάνει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετάζονται, με τον Λευκό Οίκο

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Amy Eskridge, επιστήμονας της NASA και συνιδρύτρια του Institute for Exotic Science, πέθανε τον Ιούνιο του 2022 υπόδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Βίντεο δείχνουν την Eskridge να καταγγέλλει επανειλημμένες απόπειρες δηλητηρίασης και παρενόχληση λόγω της εργασίας της σε πειραματικά συστήματα πρόωσης και αντιβαρύτητας.
  • Τουλάχιστον 13 επιστήμονες με παρόμοια ανεξήγητα περιστατικά θανάτου ή εξαφάνισης εξετάζονται από τις αμερικανικές Αρχές, με έρευνα σε εξέλιξη από τον Λευκό Οίκο και το FBI.
  • Η Eskridge είχε στείλει μήνυμα πριν τον θάνατό της που αμφισβητούσε την εκδοχή της αυτοκτονίας, ενώ συνεργάτες της υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δολοφονία.
  • Η οικογένεια της Eskridge απορρίπτει τα σενάρια συνωμοσίας, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό της φυσιολογικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Amy Eskridge, η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο, προκαλώντας νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες η νεαρή επιστήμονας έχασε τη ζωή της τον Ιούνιο του 2022. Η Eskridge, συνιδρύτρια του Institute for Exotic Science στο Huntsville, είχε γίνει γνωστή για τη δουλειά της σε πειραματικά συστήματα πρόωσης και έρευνες αντιβαρύτητας.

Η υπόθεσή της, ωστόσο, φαίνεται να συνδέεται πλέον με ένα ευρύτερο και ανησυχητικό μοτίβο. Τουλάχιστον 13 περιπτώσεις επιστημόνων που φέρονται να έχουν εξαφανιστεί ή να έχουν πεθάνει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετάζονται, με τον Λευκό Οίκο και το FΒΙ να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα. Η εκπρόσωπος Τύπου Karoline Leavitt έκανε λόγο για σοβαρή υπόθεση, ενώ και ο Donald Trump σχολίασε πως πρόκειται για «ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα» που θα εξεταστούν άμεσα.

Βίντεο και καταγγελίες που προκαλούν ανησυχία

Νέο ενδιαφέρον προκαλούν βίντεο που ήρθαν ξανά στη δημοσιότητα, στα οποία η Eskridge εμφανίζεται να μιλά για επανειλημμένες απόπειρες δηλητηρίασής της. Σε καταγραφή του Μαΐου 2020, ισχυρίζεται ότι τόσο η ίδια όσο και συνεργάτες της είχαν πέσει θύματα ουσιών σε ποτά, εκφράζοντας φόβους για στοχευμένη παρενόχληση.

Παράλληλα, περιγράφει περιστατικά που η ίδια συνέδεε με «κοινωνική μηχανική», υποστηρίζοντας ότι άγνωστα άτομα την πλησίαζαν σε δημόσιους χώρους προσπαθώντας να αποσπάσουν πληροφορίες για το έργο της. Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις ένιωθε ανεξήγητα έντονη μέθη χωρίς να έχει καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι για χρόνια δεχόταν παρενόχληση, φτάνοντας στο σημείο να αποφεύγει να κυκλοφορεί μόνη της, φοβούμενη για την ασφάλειά της.

Μηνύματα πριν τον θάνατο και αμφισβήτηση της αυτοκτονίας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Eskridge φέρεται να είχε στείλει μήνυμα λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό της, στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά πως σε περίπτωση που παρουσιαστεί ο θάνατός της ως αυτοκτονία ή υπερβολική δόση, «αυτό δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Τα μηνύματα αυτά φέρεται να εστάλησαν στον Franc Milburn, ο οποίος αμφισβητεί ανοιχτά την εκδοχή της αυτοκτονίας και υποστηρίζει ότι η Eskridge δολοφονήθηκε. Ο ίδιος κάνει λόγο για ένα ευρύτερο πλέγμα στοχοποίησης, που περιλαμβάνει περιστατικά όπως ύποπτες δηλητηριάσεις, διαρρήξεις και καταστροφές περιουσίας σε άτομα που σχετίζονταν με την επιστήμονα.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι περιστατικά δηλητηρίασης τροφίμων καταγράφηκαν ακόμη και σε πρόσωπα που δεν βρίσκονταν καν στην ίδια πολιτεία με την Eskridge, ενισχύοντας – κατά τον ίδιο – την εκδοχή οργανωμένης δράσης.

Αντίθετη άποψη από την οικογένεια

Από την πλευρά του, ο πατέρας της, Richard Eskridge, ιδρυτής του ινστιτούτου όπου εργαζόταν, απορρίπτει τα σενάρια συνωμοσίας. Μιλώντας δημόσια, σημείωσε ότι «οι επιστήμονες πεθαίνουν όπως όλοι οι άνθρωποι», επιχειρώντας να βάλει τέλος στις εικασίες.

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Το ενδιαφέρον εντείνεται από το γεγονός ότι η Eskridge δραστηριοποιούνταν σε πεδία αιχμής, όπως η προηγμένη πρόωση και θεωρίες αντιβαρύτητας, γεγονός που τροφοδοτεί τόσο τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και τα σενάρια.

Σε κάθε περίπτωση, τέσσερα χρόνια μετά, ο θάνατός της εξακολουθεί να προκαλεί έντονη συζήτηση, με νέα στοιχεία να έρχονται σταδιακά στο φως και την έρευνα να επιχειρεί να ρίξει φως σε μια υπόθεση που παραμένει γεμάτη σκιές.

