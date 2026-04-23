«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που βρέθηκε νεκρή

Ανεξήγητοι θάνατοι και εξαφανίσεις κορυφαίων επιστημόνων προκαλούν ανησυχία στις ΗΠΑ

Δημήτρης Δρίζος

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που βρέθηκε νεκρή
  • Έντεκα διακεκριμένοι επιστήμονες στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς, προκαλώντας ανησυχία και επίσημες έρευν.
  • Η Έιμι Εσκρίτζ, ερευνήτρια στην τεχνολογία αντιβαρύτητας, βρέθηκε νεκρή το 2022 με τον θάνατό της να θεωρείται αυτοκτονία, αλλά νέα μηνύματα αμφισβητούν αυτήν την εκδοχή.
  • Η Εσκρίτζ είχε αναφέρει σε μηνύματά της ότι δε σχεδίαζε αυτοκτονία και είχε υποστεί τραυματισμούς από όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας, πιθανώς από ιδιωτική αεροδιαστημική εταιρεία.
  • Υπήρξαν καταγγελίες για παρενόχληση, παρακολουθήσεις και προσπάθειες να αναγκαστεί σε αυτοκτονία, ενώ η υπόθεση απασχόλησε το Κογκρέσο και το FBI.
  • Η οικογένεια της Εσκρίτζ αρνείται ύποπτη εμπλοκή στον θάνατό της και επισημαίνει πως υπέφερε από χρόνιο πόνο.
Συνεχίζεται το θρίλερ με τους μυστηριώδεις θανάτους και εξαφανίσεις έντεκα διακεκριμένων επιστημόνων, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερα μέλη του Κογκρέσου να ζητούν απαντήσεις και να δεσμεύονται να διερευνήσουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ των υποθέσεων.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται η υπόθεση της Έιμι Εσκρίτζ, μιας 34χρονης ερευνήτριας στην τεχνολογία αντιβαρύτητας, η οποία βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Η Εσκρίτζ πέθανε στις 11 Ιουνίου 2022 στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, με τον θάνατό της να χαρακτηρίζεται αυτοκτονία. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά, νέα μηνύματα κειμένου που ήρθαν στο φως εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τα πραγματικά γεγονότα.

Ο Φρανκ Μίλμπερν, συνταξιούχος Βρετανός αλεξιπτωτιστής και πρώην αξιωματικός πληροφοριών, υποστηρίζει ότι επικοινωνούσε με την Εσκρίτζ πριν από τον θάνατό της και μοιράστηκε μηνύματα που εκείνη του έστειλε, διαψεύδοντας οποιαδήποτε πρόθεση αυτοκτονίας ή εγκληματικής ενέργειας από την πλευρά της.

Σε μήνυμα της 13ης Μαΐου 2022, η ερευνήτρια έγραφε: «Αν δείτε κάποιο ρεπορτάζ ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη. Αν δείτε πως έκανα υπερβολική δόση, δεν συνέβη. Αν δείτε πως σκότωσα κάποιον άλλο, επίσης δεν συνέβη.»

Ο Μίλμπερν ανέφερε πως η Εσκρίτζ, μαζί με συναδέλφους της που εργάζονταν σε προχωρημένη έρευνα προώθησης και ενέργειας, ήταν θύματα εκτεταμένης παρενόχλησης και εκφοβισμού, προσπαθώντας να σαμποτάρουν το έργο τους. Τέσσερις ώρες πριν τον θάνατό της, ο ίδιος μίλησε μαζί της και δεν παρατήρησε κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο, η ίδια είχε προειδοποιήσει σε μηνύματα ότι αν κάτι της συμβεί, θα πρέπει να θεωρηθεί ύποπτο.

Σοκαριστικές είναι οι αναφορές της για τραυματισμούς που αποδίδει σε όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας, μια συσκευή που εκπέμπει εστιασμένη ενέργεια ικανή να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλες βλάβες.

Η Εσκρίτζ είχε στείλει φωτογραφίες με τις καμένες παλάμες, πόδια, αυχένα και πλάτη της, καθώς και σημάδια καψίματος στο παράθυρο του σπιτιού της, που φέρεται να προκλήθηκαν από το όπλο.

Υποψίες για εμπλοκή εταιρείας αεροδιαστημικής και κυβερνητικές αντιδράσεις

Η ερευνήτρια υποστήριξε ότι ένας ειδικός όπλων της ομάδας της, πρώην πράκτορας της CIA, επιβεβαίωσε πως τα τραύματά της προκλήθηκαν από όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας, πιθανώς ένα RF K-band που λειτουργούσε με μπαταρίες αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πιθανότερο ήταν ο δράστης να ήταν μια αμερικανική ιδιωτική εταιρεία αεροδιαστημικής που ήθελε να εμποδίσει την ολοκλήρωση της έρευνάς της στο πλαίσιο κρατικής σύμβασης.

Η Έιμι Εσκρίτζ είχε ιδρύσει το δικό της ερευνητικό εργαστήριο και εργαζόταν στην ανάπτυξη τεχνολογίας αντιβαρύτητας, που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στα διαστημικά ταξίδια και την παραγωγή ενέργειας.

Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Εσκρίτζ, πρώην επιστήμονας της NASA, αρνείται ότι ο θάνατος της κόρης του είναι ύποπτος, τονίζοντας πως «και οι επιστήμονες πεθαίνουν όπως όλοι οι άλλοι». Η οικογένεια σε δήλωσή της χαρακτήρισε την Έιμι «εξαιρετικά ευφυή» και υπογράμμισε πως υπέφερε από χρόνιο πόνο.

Μετά τον θάνατό της, ο Μίλμπερν ξεκίνησε τη δική του έρευνα, επισημαίνοντας αμφιλεγόμενες ενέργειες, όπως την γρήγορη αποτέφρωση της σορού της και τις καταγγελίες συναδέλφων για επιθέσεις, παρακολουθήσεις και προσπάθειες να την αναγκάσουν σε αυτοκτονία.

Η υπόθεση της Έιμι Εσκρίτζ αναδείχθηκε σε ακρόαση του Κογκρέσου το 2023 σχετικά με τα Ανεξήγητα Φαινόμενα στον Αέρα (UAP), με βουλευτές να ζητούν έρευνα από το FBI για τις πολλαπλές απώλειες στην επιστημονική κοινότητα των ΗΠΑ.

Η συγκλονιστική ιστορία της Εσκρίτζ εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των επιστημόνων που ασχολούνται με ευαίσθητες τεχνολογίες και την έκταση κυβερνητικής ή ιδιωτικής εμπλοκής σε υποθέσεις μείζονος εθνικού ενδιαφέροντος.

Novibet
