«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO

Μία ακόμη υπόθεση θανάτου νεαρής επιστήμονα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, που πειραματιζόταν με την τεχνολογία αντιβαρύτητας και προηγουμένως είχε προειδοποιήσει ότι η ζωή της διέτρεχε κίνδυνο, έρχεται να προστεθεί σε μία αλυσίδα μυστηριωδών θανάτων και εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια.

Η Έιμι Έσκριντζ ήταν μόλις 34 ετών όταν φέρεται να σκοτώθηκε από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, την 11η Ιουνίου 2022. Ωστόσο, ούτε η Αστυνομία,ούτε οι ιατροδικαστικές Αρχές έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για το αν διεξήχθη έρευνα.

Πριν από τον ξαφνικό χαμό της, ερευνούσε ανοιχτά την ανάπτυξη τεχνολογίας αντιβαρύτητας, δηλαδή τρόπους ελέγχου ή εξουδετέρωσης της βαρύτητας, που θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στα διαστημικά ταξίδια και την παραγωγή ενέργειας.

Η προώθηση μέσω αντιβαρύτητας έχει απασχολήσει και ερευνητές UFO, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την τεχνολογία που επιτρέπει σε εξωγήινα σκάφη να επιτυγχάνουν ακραίες ταχύτητες. Θεωρίες συνωμοσίας αναφέρουν, επίσης, ότι ο αμερικανικός στρατός πειραματίζεται με τέτοιες τεχνολογίες εδώ και χρόνια, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.

Το 2020, η Έσκριντζ είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να παρουσιάσει πρωτοποριακή έρευνα για την αντιβαρύτητα, αλλά χρειαζόταν έγκριση από τη NASA.

Μετά τον θάνατό της, έχουν προκύψει στοιχεία –όπως παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει και ευρήματα που κατατέθηκαν στο Κογκρέσο– τα οποία υποστηρίζουν ότι δεν επρόκειτο για αυτοκτονία, αλλά δολοφονία στο πλαίσιο ευρύτερης συνωμοσίας.

Ο θάνατός της αποτελεί την 11η περίπτωση ατόμου με διασυνδέσεις με τα διαστημικά ή πυρηνικά μυστικά των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει πεθάνει ή εξαφανιστεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τα τελευταία χρόνια.

Η Έσκριντζ είχε συνιδρύσει την εταιρεία ερευνών «Ινστιτούτο Εξωτικής Επιστήμης», με στόχο –όπως έλεγε– να δημιουργήσει μία δημόσια πλατφόρμα για την αποκάλυψη της τεχνολογίας αντιβαρύτητας.

«Αν εκτεθείς δημόσια, τουλάχιστον κάποιος θα προσέξει αν σου συμβεί κάτι. Αν παραμείνεις ιδιωτικός, μπορούν να σε εξαφανίσουν χωρίς να το μάθει κανείς», είχε πει δημόσια σε podcast.

Το ινστιτούτο φαίνεται πως έκλεισε μετά τον θάνατό της, ενώ, αρχεία και υλικό του έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, περιλαμβάνοντας μελέτες και εικόνες αεροσκαφών εμπνευσμένων από UFO.

Η Έσκριντζ είχε ιδρύσει την εταιρεία μαζί με τον πατέρα της, Ρίτσαρντ, πρώην μηχανικό της NASA με ειδίκευση στη φυσική πλάσματος και την πυρηνική σύντηξη. Το 2018, είχαν παρουσιάσει έρευνα για την τροποποίηση της βαρύτητας μέσω της εταιρείας τους, HoloChron Engineering.

Σε συνέντευξη του 2020, η νεαρή επιστήμονας είχε μιλήσει για σχέδια αποκάλυψης στοιχείων σχετικά με UFO και εξωγήινη ζωή, εκφράζοντας φόβους για αυξανόμενες απειλές εις βάρος της.

Πριν εντοπιστεί νεκρή, είχε απευθυνθεί στον απόστρατο Βρετανό αξιωματικό πληροφοριών, Φρανκ Μίλμπερν, ο οποίος αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για αυτοκτονία.

Οι δύο τους είχαν καταγράψει περιστατικά παρενόχλησης και επιθέσεων, ακόμη και ισχυρισμούς για χρήση «όπλου κατευθυνόμενης ενέργειας». Τα ευρήματα του Μίλμπερν κατατέθηκαν στο Κογκρέσο το 2023, ενώ, ο δημοσιογράφος Μάικλ Σέλενμπεργκερ υποστήριξε ότι η Έσκριντζ δολοφονήθηκε από ιδιωτική αεροδιαστημική εταιρεία.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων.

Από το 2022, πέντε ακόμη γνωστοί ερευνητές έχουν «χάσει» τη ζωή τους, μεταξύ εκείνων και δύο που δολοφονήθηκαν μέσα στα σπίτια τους.

Ο Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, δολοφονήθηκε στο σπίτι του, στο προάστιο Μπρούκλιν της Βοστώνης, τη 15η Δεκεμβρίου 2025. Οι Αρχές ανέφεραν ως δράστη τον Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, πρώην συμφοιτητή του από την Πορτογαλία. Ωστόσο, πρώην αξιωματούχοι του FBI και ανεξάρτητοι ερευνητές έχουν επισημάνει ότι το πρωτοποριακό έργο του Λουρέιρο στην πυρηνική σύντηξη ενδέχεται να τον είχε καταστήσει στόχο ευρύτερης συνωμοσίας κατά Αμερικανών επιστημόνων.

Παράλληλα, όπως και η έρευνα της Έσκριντζ στην αντιβαρύτητα ως πιθανή τεχνολογία παραγωγής ενέργειας και διαστημικών μετακινήσεων, ο Λουρέιρο εργαζόταν στον τομέα της φυσικής πλάσματος και στην εφαρμογή της στην πυρηνική σύντηξη, μία πολλά υποσχόμενη καθαρή πηγή ενέργειας. Μία σημαντική ανακάλυψη στον τομέα αυτόν θα μπορούσε να ανατρέψει τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας τη ζήτηση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα, καθώς και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο τροφοδότησης ενεργοβόρων υποδομών, όπως τα κέντρα δεδομένων.

Σε άλλη υπόθεση, ο αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμαϊρ, 67 ετών, δέχτηκε πυροβολισμό και σκοτώθηκε μπροστά στο σπίτι του, στην Καλιφόρνια, τη 16η Φεβρουαρίου 2026, σε επίθεση που οι Αρχές χαρακτήρισαν αρχικά ως «απρόκλητη». Ο επιστήμονας είχε εργαστεί σε προγράμματα της NASA όπως τα NEOWISE και NEO Surveyor, τα οποία παρακολουθούν αστεροειδείς και αξιοποιούν αρχές φυσικής που σχετίζονται και με στρατιωτικές τεχνολογίες παρακολούθησης. Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Λος Άντζελες ταυτοποίησε ως ύποπτο τον Φρέντι Σνάιντερ, 29 ετών, ο οποίος στη συνέχεια κατηγορήθηκε για φόνο, κλοπή αυτοκινήτου και διάρρηξη.

Παράλληλα, οι επιστήμονες της NASA, Μάικλ Ντέιβιντ Χικς και Φρανκ Μάιβαλντ, που εργάζονταν στο Jet Propulsion Laboratory στην Καλιφόρνια, πέθαναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο Μάιβαλντ, 61 ετών, είχε ηγηθεί ερευνητικού έργου που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανίχνευση ενδείξεων ζωής σε άλλους πλανήτες, ενώ ο Χικς, 59 ετών, είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα DART της NASA για την εκτροπή επικίνδυνων αστεροειδών.

Η NASA δεν έχει σχολιάσει τους θανάτους, ούτε έχει απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονταν οι επιστήμονες πριν από τον θάνατό τους.

Σε άλλη περίπτωση, ο ερευνητής Τζέισον Τόμας, που δοκίμαζε θεραπείες για τον καρκίνο σε φαρμακευτική εταιρεία, βρέθηκε νεκρός σε λίμνη στη Μασαχουσέτη τη 17η Μαρτίου 2026, έπειτα από τρίμηνη εξαφάνιση. Η Αστυνομία υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα, τέσσερις υποθέσεις εξαφάνισης έχουν συνδεθεί με τον απόστρατο αντιπτέραρχο Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, ο οποίος φέρεται να είχε γνώση μυστικών προγραμμάτων πυρηνικής και εξωγήινης τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο βουλευτής του Τενεσί, Τιμ Μπάρκετ, ανέφερε ότι ο ΜακΚάσλαντ θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην αμερικανική έρευνα για τα UFO πριν από τη συνταξιοδότηση.

Οι εξαφανίσεις που συνδέονται με τη δική του περίπτωση, παρουσιάζουν ομοιότητες με άλλες τέσσερις υποθέσεις αγνοουμένων στη νοτιοδυτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2025, σύμφωνα με αναφορές.

Ορισμένοι άλλοι επιστήμονες και εργαζόμενοι σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και η ερευνήτρια της NASA, Μόνικα Ρέτζα, συγκαταλέγονται μεταξύ των αγνοουμένων που φέρονται να συνδέονται με τον ΜακΚάσλαντ μέσω της συνεργασίας με την Air Force Research Laboratory.

Οι υποθέσεις εξακολουθούν να διερευνώνται.

