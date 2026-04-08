Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

Συνεχίζεται το ντόμινο θανάτων επιστημόνων στη NASA

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία
  • Ο επιστήμονας Michael David Hicks, με μακρά πορεία στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, πέθανε το 2023 χωρίς να δημοσιοποιηθεί η αιτία θανάτου ή να διενεργηθεί νεκροψία.
  • Τουλάχιστον εννέα επιστήμονες με δεσμούς σε διαστημικά και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Περιπτώσεις όπως η δολοφονία του αστροφυσικού Carl Grillmair και η εξαφάνιση του πρώην στρατηγού William Neil McCasland προκαλούν ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.
  • Πρώην αξιωματούχος του FBI και πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχία ότι ξένες υπηρεσίες ενδέχεται να στοχοποιούν Αμερικανούς επιστήμονες με κρίσιμη τεχνογνωσία.
  • Η NASA και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν δώσει επίσημες απαντήσεις στα περιστατικά, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την φύση αυτών των γεγονότων.
Μια ακόμη υπόθεση θανάτου επιστήμονα με δεσμούς με το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που προκαλούν ανησυχία στις ΗΠΑ, εντείνοντας τα ερωτήματα γύρω από ένα πιθανό μοτίβο.

Ο 59χρονος ερευνητής Michael David Hicks, που εργάστηκε για χρόνια στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, πέθανε στις 30 Ιουλίου 2023, χωρίς ωστόσο να δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα η αιτία θανάτου του. Δεν υπάρχει επίσης καμία καταγραφή για τη διενέργεια νεκροψίας.

Η πορεία και η συμβολή στη NASA

Ο Hicks είχε παρουσία στο JPL από το 1998 έως το 2022, με περισσότερες από 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις στο ενεργητικό του.

Συμμετείχε σε κρίσιμα προγράμματα που αφορούσαν τη μελέτη κομητών και αστεροειδών, ενώ είχε ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα DART, το οποίο εξετάζει τη δυνατότητα εκτροπής επικίνδυνων αστεροειδών από τη Γη.

Παράλληλα, είχε συμβάλει και στην αποστολή Deep Space 1, που δοκίμασε νέες τεχνολογίες διαστημοπλοίων.

Αλυσίδα θανάτων και εξαφανίσεων

Η υπόθεση του Hicks είναι μία από τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις επιστημόνων με δεσμούς με διαστημικά ή πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε κύκλους της εθνικής ασφάλειας.

Ανάμεσά τους, η Monica Reza, η οποία εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2025, λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στο JPL.

Επίσης, ο στενός συνεργάτης του Hicks, Frank Maiwald, πέθανε τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία 61 ετών, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ελάχιστη δημοσιότητα γύρω από τον θάνατό του.

Δολοφονία και ανεξιχνίαστες υποθέσεις

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η δολοφονία του αστροφυσικού Carl Grillmair, ο οποίος πυροβολήθηκε στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του 2026. Ο Grillmair συνεργαζόταν στενά με τη NASA και είχε συμβάλει σε σημαντικές αποστολές διαστημικών τηλεσκοπίων.

Παράλληλα, ο πρώην στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας William Neil McCasland εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικές με πυρηνικά και προηγμένα τεχνολογικά προγράμματα.

Σε άλλη υπόθεση, ο φυσικός Nuno Loureiro δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στη Μασαχουσέτη, με τις αρχές να αποδίδουν την επίθεση σε προσωπική διαμάχη, αν και δεν λείπουν οι φωνές που συνδέουν το έργο του στη σύντηξη με πιθανό κίνητρο.

Εξαφανίσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ανησυχία προκαλούν και οι εξαφανίσεις δύο εργαζομένων στο Los Alamos National Laboratory: του Anthony Chavez και της Melissa Casias. Και οι δύο χάθηκαν το 2025 από τα σπίτια τους στο Νέο Μεξικό, αφήνοντας πίσω προσωπικά αντικείμενα, χωρίς κανένα ίχνος.

Την ίδια στιγμή, ο ερευνητής φαρμάκων Jason Thomas βρέθηκε νεκρός σε λίμνη το 2026, μετά από μήνες εξαφάνισης.

Σενάρια και ανησυχία για εθνική ασφάλεια

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του FBI, ο Chris Swecker, εκτίμησε ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν, υποστηρίζοντας ότι ξένες μυστικές υπηρεσίες εδώ και δεκαετίες στοχοποιούν Αμερικανούς επιστήμονες με κρίσιμη τεχνογνωσία.

Ανάλογη ανησυχία εξέφρασε και ο βουλευτής Tim Burchett, ο οποίος έκανε λόγο για «πολύ υψηλό αριθμό περιστατικών» και κάλεσε τις αρχές να δώσουν απαντήσεις.

Παρά τις πιέσεις, η NASA και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες τοποθετήσεις για τις περισσότερες από τις υποθέσεις, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το αν πρόκειται για συμπτώσεις ή για ένα πιο ανησυχητικό φαινόμενο που εξελίσσεται στο παρασκήνιο.

