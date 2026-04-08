ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τις μαζικές επιθέσεις κατά των ιρανικών υποδομών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στον ιστότοπό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε «οριστική» ειρηνευτική συμφωνία και ότι έχει συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο εβδομάδων για να επιτρέψει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Όλα εξαρτώνται από την αναστολή των εχθροπραξιών από το Ιράν και το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στην εμπορική ναυτιλία, κάτι που το καθεστώς λέει ότι θα κάνει, επιμένοντας ότι εξακολουθεί να ασκεί «κυριαρχία» στην πλωτή οδό.

Η συμφωνία επέτρεψε στον Τραμπ να απεγκλωβιστεί από αυτό που διαμορφωνόταν ως μια επικίνδυνη επιλογή – είτε κλιμακώνοντας την κατάσταση με την υπόσχεσή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» είτε υποχωρώντας και υπονομεύοντας την αξιοπιστία του. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να αγόρασε μόνο μια προσωρινή ανάπαυλα.

Οι ΗΠΑ και οι Ιρανοί θα ξεκινήσουν τώρα διαπραγματεύσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες, κερδίζοντας χρόνο για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια μόνιμη διευθέτηση. Η πορεία θα είναι πιθανότατα δύσκολη, αλλά στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, η τιμή του βαρελιού πετρελαίου έπεσε κάτω από το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά εδώ και μέρες και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών εκτοξεύτηκαν. Φαίνεται να υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας ότι τα χειρότερα έχουν περάσει.

Ακόμη και αυτή η εξέλιξη δεν ήταν καθόλου βέβαιη, ούτε καν το πρωί της Τρίτης, όταν ο Τραμπ απείλησε με τον θάνατο του ιρανικού πολιτισμού, «ο οποίος δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά».

Είναι αβέβαιο αν μια τόσο συγκλονιστική απειλή από έναν Αμερικανό πρόεδρο πίεσε το Ιράν να συμφωνήσει στο είδος της εκεχειρίας που είχε απορρίψει προηγουμένως. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η εκπληκτική, εμπρηστική δήλωση του Τραμπ -μόλις δύο ημέρες μετά από μια παρόμοια, γεμάτη προσβολές απαίτηση στο Truth Social- δεν μοιάζει με τίποτα που έχει διατυπώσει ή υπαινιχθεί ποτέ ένας σύγχρονος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και ακόμα κι αν η δύο εβδομάδων εκεχειρία οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη, ο πόλεμος στο Ιράν - και τα πρόσφατα λόγια του Τραμπ - μπορεί να έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει τις ΗΠΑ. Ένα έθνος που κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως δύναμη σταθερότητας σε όλο τον κόσμο, τώρα κλονίζει τα θεμέλια της διεθνούς τάξης. Ένας πρόεδρος που φαινομενικά έχει απολαύσει την κατάρρευση κανόνων και παραδόσεων στην εγχώρια πολιτική, κάνει τώρα το ίδιο στην παγκόσμια σκηνή.

Οι Δημοκρατικοί έσπευσαν να καταδικάσουν τα λόγια του Τραμπ την Τρίτη, με ορισμένους να φτάνουν στο σημείο να ζητήσουν την απομάκρυνσή του. «Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος δεν είναι κατάλληλος για να ηγηθεί», έγραψε ο βουλευτής Χοακίν Κάστρο στο X. Ο Τσακ Σούμερ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στη Γερουσία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι κάθε Ρεπουμπλικάνος που δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν «φέρει την ευθύνη για κάθε συνέπεια ό,τι και αν είναι αυτή».

Aντιδράσεις και από τους Ρεπουμπλικανούς

Ενώ πολλά μέλη του κόμματος του Τραμπ στάθηκαν στο πλευρό του προέδρου τους, αυτό απέχει πολύ από την σχεδόν καθολική υποστήριξη που συχνά απολαμβάνει. Ο Όστιν Σκοτ, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από την Τζόρτζια και ανώτερο μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, επέκρινε έντονα τις απειλές του Τραμπ για έναν πολιτισμό που πεθαίνει. «Τα σχόλια του προέδρου είναι αντιπαραγωγικά», δήλωσε στο BBC, «και δεν συμφωνώ με αυτά».

Ο γερουσιαστής του Ουισκόνσιν, Ρον Τζόνσον, συνήθως πιστός στον Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν «τεράστιο λάθος» αν ο Τραμπ συνέχιζε την εκστρατεία βομβαρδισμών. Ο βουλευτής Ναθάνιελ Μόραν από το Τέξας έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν υποστηρίζει «την καταστροφή ενός 'ολόκληρου πολιτισμού'». «Δεν είμαστε έτσι», έγραψε, «και δεν συνάδει με τις αρχές που καθοδηγούν εδώ και καιρό την Αμερική».

Η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα, η οποία έχει συχνά έρθει σε ρήξη με τον πρόεδρο, ήταν εξίσου άμεση, γράφοντας ότι η απειλή του προέδρου «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως προσπάθεια απόκτησης επιρροής στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

Ο Λευκός Οίκος είναι πιθανό να αντιτάξει ότι η μόχλευση λειτούργησε. Και για έναν πρόεδρο που έχει αντιμετωπίσει μείωση των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις, έναν αυξανόμενο αριθμό επικριτών εντός του κόμματός του και μια οικονομία που αγωνίζεται λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, οποιαδήποτε απόκλιση από τη σύγκρουση είναι πιθανό να αποτελέσει ανακούφιση.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοινώνοντας την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πέτυχαν και ξεπέρασαν» όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους. Ο στρατός του Ιράν έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Παρόλο που το ισλαμικό φονταμενταλιστικό καθεστώς εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία, πολλοί από τους κορυφαίους ηγέτες του έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς.

Προς το παρόν, ωστόσο, πολλοί από τους δηλωμένους αμερικανικούς στόχους παραμένουν αμφίβολοι. Η διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν - η βάση του προγράμματος πυρηνικών όπλων του - είναι άγνωστη. Το έθνος εξακολουθεί να έχει επιρροή σε περιφερειακούς πληρεξούσιους, όπως οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Και ακόμα κι αν το Ιράν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ - χωρίς να θέσει όρους διέλευσης σε διόδια ή άλλες πληρωμές - η ικανότητά του να ελέγχει το βασικό γεωπολιτικό σημείο φραγμού είναι πιο σαφής τώρα από ποτέ.

Σε δήλωσή του μετά το μήνυμα του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Ιράν θα σταματήσει τις «αμυντικές επιχειρήσεις» του και θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τον Ορμούζ «μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν αποδεχθεί το «γενικό πλαίσιο» του ιρανικού σχεδίου των 10 σημείων.

Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεών των ΗΠΑ από την περιοχή, την άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την καταβολή αποζημιώσεων για τις πολεμικές ζημιές και την άδεια του Ιράν να διατηρήσει τον έλεγχο του Ορμούζ. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει πραγματικά με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους - ένα σημάδι ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες.

Προς το παρόν, ωστόσο, αυτή είναι μια μερική πολιτική νίκη για τον Τραμπ. Απείλησε δραματικά και πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά η εκεχειρία είναι μια αναστολή, όχι μια μόνιμη διευθέτηση. Το μακροπρόθεσμο κόστος των λόγων και των πράξεων του προέδρου, και του πολέμου συνολικά, δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί πλήρως.

