ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

Η εκεχειρία με το Ιράν είναι μία μερική πολιτική νίκη για τον Τραμπ, σημειώνει το BBC. Είναι όμως μία αναστολή, όχι μια μόνιμη διευθέτηση. Το μακροπρόθεσμο κόστος των λόγων και των πράξεων του Αμερικανού προέδρου, και του πολέμου συνολικά, δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί πλήρως.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τις μαζικές επιθέσεις κατά των ιρανικών υποδομών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στον ιστότοπό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε «οριστική» ειρηνευτική συμφωνία και ότι έχει συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο εβδομάδων για να επιτρέψει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Όλα εξαρτώνται από την αναστολή των εχθροπραξιών από το Ιράν και το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στην εμπορική ναυτιλία, κάτι που το καθεστώς λέει ότι θα κάνει, επιμένοντας ότι εξακολουθεί να ασκεί «κυριαρχία» στην πλωτή οδό.

Η συμφωνία επέτρεψε στον Τραμπ να απεγκλωβιστεί από αυτό που διαμορφωνόταν ως μια επικίνδυνη επιλογή – είτε κλιμακώνοντας την κατάσταση με την υπόσχεσή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» είτε υποχωρώντας και υπονομεύοντας την αξιοπιστία του. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να αγόρασε μόνο μια προσωρινή ανάπαυλα.

Οι ΗΠΑ και οι Ιρανοί θα ξεκινήσουν τώρα διαπραγματεύσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες, κερδίζοντας χρόνο για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια μόνιμη διευθέτηση. Η πορεία θα είναι πιθανότατα δύσκολη, αλλά στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, η τιμή του βαρελιού πετρελαίου έπεσε κάτω από το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά εδώ και μέρες και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών εκτοξεύτηκαν. Φαίνεται να υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας ότι τα χειρότερα έχουν περάσει.

Ακόμη και αυτή η εξέλιξη δεν ήταν καθόλου βέβαιη, ούτε καν το πρωί της Τρίτης, όταν ο Τραμπ απείλησε με τον θάνατο του ιρανικού πολιτισμού, «ο οποίος δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά».

Είναι αβέβαιο αν μια τόσο συγκλονιστική απειλή από έναν Αμερικανό πρόεδρο πίεσε το Ιράν να συμφωνήσει στο είδος της εκεχειρίας που είχε απορρίψει προηγουμένως. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η εκπληκτική, εμπρηστική δήλωση του Τραμπ -μόλις δύο ημέρες μετά από μια παρόμοια, γεμάτη προσβολές απαίτηση στο Truth Social- δεν μοιάζει με τίποτα που έχει διατυπώσει ή υπαινιχθεί ποτέ ένας σύγχρονος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και ακόμα κι αν η δύο εβδομάδων εκεχειρία οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη, ο πόλεμος στο Ιράν - και τα πρόσφατα λόγια του Τραμπ - μπορεί να έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει τις ΗΠΑ. Ένα έθνος που κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως δύναμη σταθερότητας σε όλο τον κόσμο, τώρα κλονίζει τα θεμέλια της διεθνούς τάξης. Ένας πρόεδρος που φαινομενικά έχει απολαύσει την κατάρρευση κανόνων και παραδόσεων στην εγχώρια πολιτική, κάνει τώρα το ίδιο στην παγκόσμια σκηνή.

Οι Δημοκρατικοί έσπευσαν να καταδικάσουν τα λόγια του Τραμπ την Τρίτη, με ορισμένους να φτάνουν στο σημείο να ζητήσουν την απομάκρυνσή του. «Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος δεν είναι κατάλληλος για να ηγηθεί», έγραψε ο βουλευτής Χοακίν Κάστρο στο X. Ο Τσακ Σούμερ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στη Γερουσία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι κάθε Ρεπουμπλικάνος που δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν «φέρει την ευθύνη για κάθε συνέπεια ό,τι και αν είναι αυτή».

Aντιδράσεις και από τους Ρεπουμπλικανούς

Ενώ πολλά μέλη του κόμματος του Τραμπ στάθηκαν στο πλευρό του προέδρου τους, αυτό απέχει πολύ από την σχεδόν καθολική υποστήριξη που συχνά απολαμβάνει. Ο Όστιν Σκοτ, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από την Τζόρτζια και ανώτερο μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, επέκρινε έντονα τις απειλές του Τραμπ για έναν πολιτισμό που πεθαίνει. «Τα σχόλια του προέδρου είναι αντιπαραγωγικά», δήλωσε στο BBC, «και δεν συμφωνώ με αυτά».

Ο γερουσιαστής του Ουισκόνσιν, Ρον Τζόνσον, συνήθως πιστός στον Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν «τεράστιο λάθος» αν ο Τραμπ συνέχιζε την εκστρατεία βομβαρδισμών. Ο βουλευτής Ναθάνιελ Μόραν από το Τέξας έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν υποστηρίζει «την καταστροφή ενός 'ολόκληρου πολιτισμού'». «Δεν είμαστε έτσι», έγραψε, «και δεν συνάδει με τις αρχές που καθοδηγούν εδώ και καιρό την Αμερική».

Η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα, η οποία έχει συχνά έρθει σε ρήξη με τον πρόεδρο, ήταν εξίσου άμεση, γράφοντας ότι η απειλή του προέδρου «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως προσπάθεια απόκτησης επιρροής στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

Ο Λευκός Οίκος είναι πιθανό να αντιτάξει ότι η μόχλευση λειτούργησε. Και για έναν πρόεδρο που έχει αντιμετωπίσει μείωση των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις, έναν αυξανόμενο αριθμό επικριτών εντός του κόμματός του και μια οικονομία που αγωνίζεται λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, οποιαδήποτε απόκλιση από τη σύγκρουση είναι πιθανό να αποτελέσει ανακούφιση.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοινώνοντας την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πέτυχαν και ξεπέρασαν» όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους. Ο στρατός του Ιράν έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Παρόλο που το ισλαμικό φονταμενταλιστικό καθεστώς εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία, πολλοί από τους κορυφαίους ηγέτες του έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς.

Προς το παρόν, ωστόσο, πολλοί από τους δηλωμένους αμερικανικούς στόχους παραμένουν αμφίβολοι. Η διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν - η βάση του προγράμματος πυρηνικών όπλων του - είναι άγνωστη. Το έθνος εξακολουθεί να έχει επιρροή σε περιφερειακούς πληρεξούσιους, όπως οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Και ακόμα κι αν το Ιράν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ - χωρίς να θέσει όρους διέλευσης σε διόδια ή άλλες πληρωμές - η ικανότητά του να ελέγχει το βασικό γεωπολιτικό σημείο φραγμού είναι πιο σαφής τώρα από ποτέ.

Σε δήλωσή του μετά το μήνυμα του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Ιράν θα σταματήσει τις «αμυντικές επιχειρήσεις» του και θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τον Ορμούζ «μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν αποδεχθεί το «γενικό πλαίσιο» του ιρανικού σχεδίου των 10 σημείων.

Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεών των ΗΠΑ από την περιοχή, την άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την καταβολή αποζημιώσεων για τις πολεμικές ζημιές και την άδεια του Ιράν να διατηρήσει τον έλεγχο του Ορμούζ. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει πραγματικά με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους - ένα σημάδι ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες.

Προς το παρόν, ωστόσο, αυτή είναι μια μερική πολιτική νίκη για τον Τραμπ. Απείλησε δραματικά και πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά η εκεχειρία είναι μια αναστολή, όχι μια μόνιμη διευθέτηση. Το μακροπρόθεσμο κόστος των λόγων και των πράξεων του προέδρου, και του πολέμου συνολικά, δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί πλήρως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Πώς βοήθησε στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα – Το ένα κατέληξε σε αυλή σπιτιού

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Να πώς μπορείς ν’ αλλάξεις το παλιό σου Gmail!

08:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα χέρια του ομίλου Alshaya τα Starbucks Ελλάδας – Έχασε και το προτελευταίο «ασημικό» ο Μαρινόπουλος

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lexus παρουσίασε μια ειδική έκδοση του RZ για τον Miles Davis

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Στα ύψη οι τιμές σε τσουρέκια και πασχαλινά αυγά

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, το μήνυμα Κικίλια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Γκουέρνικα: Διαμάχη στην Ισπανία για το εμβληματικό έργο του Πάμπλο Πικάσο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Πόσιμο και κατάλληλο για κάθε κατανάλωση το νερό στο νησί - Η ανακοίνωση του Δήμου

07:28ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Επένδυση – «μαμούθ» στη Φινλανδία για νέο κέντρο δεδομένων

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πασχαλινό ωράριο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ έως το Μεγάλο Σάββατο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Απριλίου

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στο Βόλο για τη ρύπανση στο λιμάνι: Απαντήσεις για την κιτρινωπή βλέννα περιμένουν οι ξενοδόχοι

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - ΗΠΑ, όλοι νικητές δεν γίνεται: Εκεχειρία χαμένη στη μετάφραση - Διαφορετικοί όροι στο κείμενο στα περσικά από ό,τι στα αγγλικά

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Νύφη και κουμπάρα έκλεψαν τις εντυπώσεις σε Κρητικό γάμο

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!

05:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν: Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες η Μεγάλη Τετάρτη – Αισιόδοξα μηνύματα για το Πάσχα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

20:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το FBI προειδοποιεί: Μην εγκαταστήσετε αυτές τις εφαρμογές στα κινητά σας

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ