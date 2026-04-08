Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

Snapshot Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ως διαμεσολαβητής στην εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ζητώντας από τον Τραμπ να αναβάλει επιθετικά πλήγματα.

Η παρέμβαση του Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ προκάλεσε την συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων πριν τη λήξη τελεσιγράφου του Τραμπ.

Ο Μουνίρ είχε ήδη αναδειχθεί ως σημαντικός παράγοντας στην περιοχή από το 2025, μετά από σύγκρουση Πακιστάν – Ινδίας, επαναφέροντας το Πακιστάν στο γεωπολιτικό προσκήνιο.

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Μουνίρ «αγαπημένο στρατάρχη» και αναγνωρίζει το ρόλο του ως στρατιωτικού με πολιτικό βάρος και ικανότητα διαλόγου με πολλές πλευρές.

Ο Μουνίρ θεωρείται στρατιωτικός – διπλωμάτης που έχει καταφέρει να επαναφέρει το Πακιστάν ως χρήσιμο συνομιλητή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο με αφορμή την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν.

Αντίθετα, είναι ο άνθρωπος που εδώ και μήνες χτίζει μεθοδικά έναν ρόλο-κλειδί στις διεθνείς εξελίξεις για το Πακιστάν, ενώ φαίνεται να έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρόλος του στην αποκλιμάκωση της κρίσης

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μουνίρ ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν απευθείας από τον Τραμπ να μην προχωρήσουν οι ΗΠΑ στα σφοδρά πλήγματα της νύχτας. Η παρέμβαση αυτή, στο παρά ένα της κρίσης, φαίνεται ότι έδωσε τον χρόνο που χρειάστηκε για να προχωρήσει η συμφωνία.

Η παρέμβασή του, μαζί με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ήταν αυτή που προσέφερε διέξοδο λίγο πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του Τραμπ προς το Ιράν, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκεχειρία των δύο εβδομάδων.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που εμφανίζεται ως κρίσιμος διαμεσολαβητής.

Ήδη από το 2025, μετά τη σύντομη αλλά έντονη σύγκρουση μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, ο Μουνίρ είχε αρχίσει να αναδεικνύεται. Το Ισλαμαμπάντ αξιοποίησε εκείνη την κρίση για να επαναφέρει το Πακιστάν στο γεωπολιτικό παιχνίδι, ενώ η Ουάσιγκτον άνοιξε ξανά δίαυλο επικοινωνίας που τα προηγούμενα χρόνια είχε ατονήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δίπλα του πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Ασίμ Μουνίρ whitehouse.gov

Ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ

Εκείνη την περίοδο, ο Τραμπ άρχισε να αναφέρεται δημόσια στον Μουνίρ με ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Μάλιστα τον χαρακτήρισε «αγαπημένο του στρατάρχη», «εξαιρετικό άνθρωπο» και «πολύ σημαντικό παράγοντα», ενώ μετά την πρώτη τους συνάντηση είχε δηλώσει ότι είναι «τιμή» να τον γνωρίζει.

Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί περισσότερες από μία φορές μέσα στο 2025, σε επαφές υψηλού επιπέδου στις οποίες συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Πακιστανοί «γνωρίζουν το Ιράν πολύ καλά, καλύτερα από τους περισσότερους».

Η σχέση αυτή δεν φαίνεται να είναι προσωπική αλλά απολύτως στρατηγική. Ο Μουνίρ είναι ένας στρατιωτικός με πολιτικό βάρος που μπορεί να μιλά με όλες τις πλευρές (από τις δυνάμεις του Κόλπου μέχρι το Ιράν) και να μεταφέρει μηνύματα που δύσκολα περνούν μέσω των παραδοσιακών διπλωματικών καναλιών.

Αναλυτές τον περιγράφουν ως «στρατιωτικό-διπλωμάτη» που κατάφερε να επαναφέρει το Πακιστάν ως χρήσιμο συνομιλητή για τις ΗΠΑ, σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον στρέφει ξανά την προσοχή της στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρέμβασή του στην κρίση με το Ιράν δεν ήταν εξαίρεση, αλλά η συνέχεια μιας στρατηγικής που τον έχει φέρει στο κέντρο των εξελίξεων.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ασίμ Μουνίρ δεν είναι απλώς ένας σύμμαχος αλλά είναι ένας άνθρωπος που δείχνει ότι μπορεί να βάλει τέλος σε μεγάλες κρίσεις.

