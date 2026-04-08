Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού κινήθηκε στο παρασκήνιο στο παρά ένα της κρίσης, ενισχύοντας τον ρόλο του ως βασικός διαμεσολαβητής, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Τραμπ.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ως διαμεσολαβητής στην εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ζητώντας από τον Τραμπ να αναβάλει επιθετικά πλήγματα.
  • Η παρέμβαση του Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ προκάλεσε την συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων πριν τη λήξη τελεσιγράφου του Τραμπ.
  • Ο Μουνίρ είχε ήδη αναδειχθεί ως σημαντικός παράγοντας στην περιοχή από το 2025, μετά από σύγκρουση Πακιστάν – Ινδίας, επαναφέροντας το Πακιστάν στο γεωπολιτικό προσκήνιο.
  • Ο Τραμπ αποκαλεί τον Μουνίρ «αγαπημένο στρατάρχη» και αναγνωρίζει το ρόλο του ως στρατιωτικού με πολιτικό βάρος και ικανότητα διαλόγου με πολλές πλευρές.
  • Ο Μουνίρ θεωρείται στρατιωτικός – διπλωμάτης που έχει καταφέρει να επαναφέρει το Πακιστάν ως χρήσιμο συνομιλητή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο με αφορμή την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν.

Αντίθετα, είναι ο άνθρωπος που εδώ και μήνες χτίζει μεθοδικά έναν ρόλο-κλειδί στις διεθνείς εξελίξεις για το Πακιστάν, ενώ φαίνεται να έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρόλος του στην αποκλιμάκωση της κρίσης

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μουνίρ ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν απευθείας από τον Τραμπ να μην προχωρήσουν οι ΗΠΑ στα σφοδρά πλήγματα της νύχτας. Η παρέμβαση αυτή, στο παρά ένα της κρίσης, φαίνεται ότι έδωσε τον χρόνο που χρειάστηκε για να προχωρήσει η συμφωνία.

Η παρέμβασή του, μαζί με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ήταν αυτή που προσέφερε διέξοδο λίγο πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του Τραμπ προς το Ιράν, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκεχειρία των δύο εβδομάδων.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που εμφανίζεται ως κρίσιμος διαμεσολαβητής.

Ήδη από το 2025, μετά τη σύντομη αλλά έντονη σύγκρουση μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, ο Μουνίρ είχε αρχίσει να αναδεικνύεται. Το Ισλαμαμπάντ αξιοποίησε εκείνη την κρίση για να επαναφέρει το Πακιστάν στο γεωπολιτικό παιχνίδι, ενώ η Ουάσιγκτον άνοιξε ξανά δίαυλο επικοινωνίας που τα προηγούμενα χρόνια είχε ατονήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δίπλα του πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Ασίμ Μουνίρ

Ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ

Εκείνη την περίοδο, ο Τραμπ άρχισε να αναφέρεται δημόσια στον Μουνίρ με ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Μάλιστα τον χαρακτήρισε «αγαπημένο του στρατάρχη», «εξαιρετικό άνθρωπο» και «πολύ σημαντικό παράγοντα», ενώ μετά την πρώτη τους συνάντηση είχε δηλώσει ότι είναι «τιμή» να τον γνωρίζει.

Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί περισσότερες από μία φορές μέσα στο 2025, σε επαφές υψηλού επιπέδου στις οποίες συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Πακιστανοί «γνωρίζουν το Ιράν πολύ καλά, καλύτερα από τους περισσότερους».

Η σχέση αυτή δεν φαίνεται να είναι προσωπική αλλά απολύτως στρατηγική. Ο Μουνίρ είναι ένας στρατιωτικός με πολιτικό βάρος που μπορεί να μιλά με όλες τις πλευρές (από τις δυνάμεις του Κόλπου μέχρι το Ιράν) και να μεταφέρει μηνύματα που δύσκολα περνούν μέσω των παραδοσιακών διπλωματικών καναλιών.

Αναλυτές τον περιγράφουν ως «στρατιωτικό-διπλωμάτη» που κατάφερε να επαναφέρει το Πακιστάν ως χρήσιμο συνομιλητή για τις ΗΠΑ, σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον στρέφει ξανά την προσοχή της στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρέμβασή του στην κρίση με το Ιράν δεν ήταν εξαίρεση, αλλά η συνέχεια μιας στρατηγικής που τον έχει φέρει στο κέντρο των εξελίξεων.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ασίμ Μουνίρ δεν είναι απλώς ένας σύμμαχος αλλά είναι ένας άνθρωπος που δείχνει ότι μπορεί να βάλει τέλος σε μεγάλες κρίσεις.

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Πώς βοήθησε στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα – Το ένα κατέληξε σε αυλή σπιτιού

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Να πώς μπορείς ν’ αλλάξεις το παλιό σου Gmail!

08:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα χέρια του ομίλου Alshaya τα Starbucks Ελλάδας – Έχασε και το προτελευταίο «ασημικό» ο Μαρινόπουλος

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lexus παρουσίασε μια ειδική έκδοση του RZ για τον Miles Davis

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Στα ύψη οι τιμές σε τσουρέκια και πασχαλινά αυγά

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, το μήνυμα Κικίλια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Γκουέρνικα: Διαμάχη στην Ισπανία για το εμβληματικό έργο του Πάμπλο Πικάσο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Πόσιμο και κατάλληλο για κάθε κατανάλωση το νερό στο νησί - Η ανακοίνωση του Δήμου

07:28ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Επένδυση – «μαμούθ» στη Φινλανδία για νέο κέντρο δεδομένων

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πασχαλινό ωράριο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ έως το Μεγάλο Σάββατο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Απριλίου

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στο Βόλο για τη ρύπανση στο λιμάνι: Απαντήσεις για την κιτρινωπή βλέννα περιμένουν οι ξενοδόχοι

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - ΗΠΑ, όλοι νικητές δεν γίνεται: Εκεχειρία χαμένη στη μετάφραση - Διαφορετικοί όροι στο κείμενο στα περσικά από ό,τι στα αγγλικά

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Νύφη και κουμπάρα έκλεψαν τις εντυπώσεις σε Κρητικό γάμο

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!

05:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν: Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες η Μεγάλη Τετάρτη – Αισιόδοξα μηνύματα για το Πάσχα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

20:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το FBI προειδοποιεί: Μην εγκαταστήσετε αυτές τις εφαρμογές στα κινητά σας

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ