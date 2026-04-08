Πακιστάν: Πώς βοήθησε στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

O Ντάναλντ Τραμπ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεμπχάζ Σαρίφ

  • Το Πακιστάν λειτούργησε ως μεσάζων στις συνομιλίες που οδήγησαν στην εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν από έναν στενό κύκλο Πακιστανών αξιωματούχων σε σοβαρή αλλά ελπιδοφόρα ατμόσφαιρα.
  • Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία επηρέασαν αρνητικά τις διαπραγματεύσεις και αυξάνουν την πίεση στην περιοχή.
  • Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε την εκεχειρία και κάλεσε σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις στην Ισλαμαμπάντ στις 10 Απριλίου.
  • Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη με έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν.
Ώρες πριν από την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, υπήρξαν κάποια μικρά σημάδια ελπίδας από το Πακιστάν. Πακιστανική πηγή δήλωσε στο BBC ότι οι συνομιλίες συνεχίστηκαν «με γρήγορο ρυθμό», με το Πακιστάν να λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Όσοι διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Πακιστάν αποτελούνταν από «έναν πολύ στενό κύκλο» και η ατμόσφαιρα ήταν «μελαγχολική και σοβαρή, αλλά εξακολουθούσε να υπάρχει ελπίδα ότι το αποτέλεσμα θα είναι η παύση των εχθροπραξιών. Απομένουν λίγες ώρες». Η πηγή ανέφερε ότι δεν ανήκαν σε αυτόν τον στενό κύκλο.

Το Πακιστάν έχει ενεργήσει ως μεσάζων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, ανταλλάσσοντας μηνύματα μεταξύ των δύο χωρών. Έχει μια ιστορική σχέση με το Ιράν, κοινά σύνορα και αναφέρεται τακτικά στην «αδελφική» σχέση του με τη χώρα. Όσον αφορά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναφερθεί στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ως τον «αγαπημένο» του Στρατάρχη και έχει δηλώσει ότι γνωρίζει το Ιράν «καλύτερα από τους περισσότερους».

Μια συμφωνία δεν ήταν καθόλου βέβαιη. Μιλώντας στο κοινοβούλιο την Τρίτη το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε: «Μέχρι χθες ήμασταν πολύ αισιόδοξοι ότι τα πράγματα κινούνται προς μια θετική κατεύθυνση», προτού το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν τη Δευτέρα και το Ιράν επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι το Πακιστάν «προσπαθούσε ακόμη να διαχειριστεί τα πράγματα όσο το δυνατόν περισσότερο».

Ο Στρατάρχης Μουνίρ ήταν ακόμη πιο απροκάλυπτα επικριτικός. Μιλώντας σε στρατιωτικούς αξιωματούχους την Τρίτη, είπε ότι η επίθεση στη Σαουδική Αραβία «καταστρέφει τις ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης με ειρηνικά μέσα». Αυτή ήταν μια από τις πιο έντονες εκφράσεις που χρησιμοποίησε το Πακιστάν προς το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο Ιράν. Το Πακιστάν έχει αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία προς το παρόν δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά τα μεσάνυχτα στο Πακιστάν, ο πρωθυπουργός της χώρας δημοσίευσε στο X ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες... προχωρούν σταθερά, δυναμικά και με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον» και ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες και από το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για την ίδια περίοδο.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, δημοσίευσε στο X γύρω στις 03:00 τοπική ώρα ότι υπήρξε «ένα βήμα μπροστά από το κρίσιμο, ευαίσθητο στάδιο». Λίγο πριν τις 05:00, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός και κάλεσε τις δύο πλευρές να συναντηθούν στην Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή 10 Απριλίου για να «περαιτέρω διαπραγματευτούν για μια οριστική συμφωνία».

«Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί», δήλωσε η πακιστανική πηγή στο BBC, λέγοντας ότι η κατάσταση παραμένει «εύθραυστη». Εξακολουθεί να μην υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, με ισχυρές εδραιωμένες θέσεις. Ενώ το Πακιστάν μπορεί ακόμη να φιλοξενήσει και τους δύο σε ένα τραπέζι, το ερώτημα είναι σε τι μπορούν να συμφωνήσουν.

Διαβάστε επίσης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Πώς βοήθησε στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα – Το ένα κατέληξε σε αυλή σπιτιού

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Να πώς μπορείς ν’ αλλάξεις το παλιό σου Gmail!

08:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα χέρια του ομίλου Alshaya τα Starbucks Ελλάδας – Έχασε και το προτελευταίο «ασημικό» ο Μαρινόπουλος

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lexus παρουσίασε μια ειδική έκδοση του RZ για τον Miles Davis

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Στα ύψη οι τιμές σε τσουρέκια και πασχαλινά αυγά

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, το μήνυμα Κικίλια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Γκουέρνικα: Διαμάχη στην Ισπανία για το εμβληματικό έργο του Πάμπλο Πικάσο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Πόσιμο και κατάλληλο για κάθε κατανάλωση το νερό στο νησί - Η ανακοίνωση του Δήμου

07:28ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Επένδυση – «μαμούθ» στη Φινλανδία για νέο κέντρο δεδομένων

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πασχαλινό ωράριο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ έως το Μεγάλο Σάββατο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Απριλίου

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στο Βόλο για τη ρύπανση στο λιμάνι: Απαντήσεις για την κιτρινωπή βλέννα περιμένουν οι ξενοδόχοι

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - ΗΠΑ, όλοι νικητές δεν γίνεται: Εκεχειρία χαμένη στη μετάφραση - Διαφορετικοί όροι στο κείμενο στα περσικά από ό,τι στα αγγλικά

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Νύφη και κουμπάρα έκλεψαν τις εντυπώσεις σε Κρητικό γάμο

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!

05:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν: Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες η Μεγάλη Τετάρτη – Αισιόδοξα μηνύματα για το Πάσχα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

20:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το FBI προειδοποιεί: Μην εγκαταστήσετε αυτές τις εφαρμογές στα κινητά σας

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ