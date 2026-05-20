Λίβανος: 19 νεκροί την Τρίτη από ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Συγκρούσεις Χεζμπολάχ με τον IDF

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται παιδιά και γυναίκες, ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων, μεταξύ αυτών παιδιών και γυναικών, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός.
  • Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων και συστοιχιών Iron Dome, συνεχίζοντας τις συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό.
  • Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιοχές όπως η Τύρος, η Ναμπάτια και η Μαασούκ, με τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και επιχειρήσεις.
  • Ο ισραηλινός στρατός διέταξε εκκένωση 12 λιβανέζικων κοινοτήτων και ανέφερε την αναχαίτιση drone που εισήλθε από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ.
  • Από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.000 στον Λίβανο και 22 στην ισραηλινή πλευρά, με την εκεχειρία να παραμένει ουσιαστικά ανενεργή.
Οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους την Τρίτη, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, την ώρα που η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες συγκρούσεις με ισραηλινές δυνάμεις παρά την υποτιθέμενη παράταση της εκεχειρίας.

Το πιο πολύνεκρο πλήγμα σημειώθηκε στην πόλη Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου, όπου – σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές – σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά και τρεις γυναίκες.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου χαρακτήρισε την επίθεση «σφαγή», ενώ έκανε λόγο και για τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδί.

Άλλοι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, ενώ συνολικά καταγράφηκαν τουλάχιστον 29 τραυματίες.

Καταστροφές σε Ναμπάτια και Τύρο

Στη Μαασούκ, βόρεια της Τύρου, αεροπορικό πλήγμα προκάλεσε την κατάρρευση των δύο τελευταίων ορόφων πολυκατοικίας και σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια και οχήματα.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ANI, βομβαρδισμοί έπληξαν και τη Ναμπάτια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε εμπορικά καταστήματα, παραδοσιακές κατοικίες και παλιό τζαμί της περιοχής.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης για κατοίκους 12 κοινοτήτων στον Λίβανο, εκ των οποίων οι 11 βρίσκονται στον νότο και μία στην κοιλάδα Μπεκάα.

Παράλληλα, ο IDF ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε drone που πέρασε από τη λιβανική επικράτεια προς το βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανακοινώνει επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στον νότιο Λίβανο, αλλά και κατά συστοιχιών του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Iron Dome στο βόρειο Ισραήλ.

Το σιιτικό κίνημα ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων σε διάφορες παραμεθόριες περιοχές.

Την ίδια ώρα, η πολιτική προστασία του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι έχασε προσωρινά την επαφή με επτά πολίτες μετά από επιδρομή ισραηλινής περιπόλου κοντά στη Χασμπάγια.

Τέσσερις αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, ενώ – σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές – τρεις παραμένουν «αιχμάλωτοι του ισραηλινού εχθρού».

Η εκεχειρία παραμένει μόνο στα χαρτιά

Παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, οι συγκρούσεις ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις πέρα από την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή» στον νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την έναρξη της νέας φάσης της σύγκρουσης.

Στην ισραηλινή πλευρά, ο απολογισμός ανέρχεται σε 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 21 στρατιωτικοί και ένας συμβασιούχος των ενόπλων δυνάμεων.

