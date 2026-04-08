Εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν: Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου

Έλεγχος στο Ορμούζ, άρση κυρώσεων και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων μεταξύ των βασικών όρων.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το Ιράν έχει καταθέσει ένα σχέδιο 10 σημείων για το τέλος του πολέμου με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει όρους ασφάλειας και οικονομίας.
  • Το σχέδιο προβλέπει ελεγχόμενη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
  • Απαιτείται η άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, καθώς και η κατάργηση αποφάσεων του ΟΗΕ και της IAEA κατά του Ιράν.
  • Το Ιράν ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή και την καταβολή αποζημιώσεων για τις απώλειες από τον πόλεμο.
  • Το σχέδιο απαιτεί δέσμευση των ΗΠΑ για μη επιθετικές ενέργειες και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
Το σχέδιο 10 σημείων που έχει καταθέσει το Ιράν και βρίσκεται στη βάση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει σειρά όρων που αγγίζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την οικονομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, προβλέπεται ελεγχόμενη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, κάτι που – όπως τονίζεται – δίνει στο Ιράν ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική θέση.

Μεταξύ των βασικών σημείων περιλαμβάνεται επίσης ο τερματισμός του πολέμου απέναντι σε όλες τις δυνάμεις του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», καθώς και η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από βάσεις και σημεία ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, το σχέδιο περιλαμβάνει:

  1. Δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθετικές ενέργειες
  2. Θέσπιση πρωτοκόλλου ασφαλούς διέλευσης στο Ορμούζ, που θα διασφαλίζει τον έλεγχο του Ιράν, σύμφωνα με τα συμφωνημένα
  3. Αποδοχή του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη
  4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων
  5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων
  6. Κατάργηση όλων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν
  7. Κατάργηση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA)
  8. Καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν για τις απώλειες από τον πόλεμο
  9. Αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή
  10. Τερματισμό του πολέμου απέναντι σε όλες τις δυνάμεις του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης»συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου
